Flor Ayala: "Hermosillo está viviendo la mayor inversión en infraestructura de las últimas décadas"

Hermosillo, Sonora.- La tesorera municipal de Hermosillo, Flor Ayala Robles Linares, habla sobre los resultados alcanzados en materia de inversión, seguridad, recaudación y obra pública, así como de los retos que traerá el presupuesto 2026. Asegura que la confianza ciudadana ha sido clave para detonar proyectos históricos como el paso a desnivel, la modernización de la seguridad pública y el primer libramiento municipal.

En el marco del Primer Informe de Resultados del presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez, en entrevista con TRIBUNA, Ayala comparte la visión de la actual administración sobre cómo sostener el ritmo de inversión, fortalecer la confianza ciudadana y consolidar obras que marcarán un antes y un después en la vida de Hermosillo.

Pregunta: El tema que se viene ahora es el presupuesto municipal. ¿Ya tienen algún adelanto que nos puedan compartir acerca de cuáles son los rubros a los que se les va a apostar en este próximo presupuesto?

Flor Ayala: "Antes de comenzar con las proyecciones, tenemos en este mes el informe de resultados del alcalde. Eso es fundamental porque nos da un recuento de lo realizado y cómo podemos crecer a otras áreas.

En este año hemos tenido la inversión más grande en infraestructura en décadas: más de 1,100 millones de pesos en obras que la gente ve. El paso a desnivel representa entre 425 y 450 millones, además de puentes, pavimentación y bacheo.

El alcalde Antonio Astiazarán siempre nos dice: "el no ya lo sé, díganme cómo sí". Esa visión nos impulsa a buscar soluciones y lograr proyectos. La inversión ha generado empleo: cada puesto en la construcción detona cinco más de manera indirecta. Por eso hoy Hermosillo está entre los tres municipios del país con mayor generación de empleos. Solo de enero a julio se crearon más de 7,000".

Pregunta: ¿Qué importancia tiene la recaudación propia para alcanzar estas metas?

Flor Ayala: "Es el mejor termómetro de confianza ciudadana. Entre más recursos propios tiene un municipio, mayor es la certeza de la gente de que sus contribuciones se transforman en bienestar.

Gracias a esa confianza, hemos podido transformar Hermosillo. Hoy tenemos más de 300 patrullas eléctricas, más de 200 nuevos elementos de seguridad y 20 centros de respuesta inmediata. Esto reduce los tiempos de atención de 45 a solo 5 minutos.

Un dato muy relevante: las llamadas al 911 han bajado 90 por ciento. Eso refleja una ciudad con más paz, seguridad y empleo. En dos años se ha invertido más de lo que no se había invertido en 20. Eso genera confianza al inversionista, que a su vez trae más empleos, lo que significa hogares seguros, educación para los hijos y espacios de recreación".

Pregunta: ¿Qué proyectos estratégicos están en marcha?

Flor Ayala: "La próxima semana vamos a dar el banderazo del primer libramiento municipal del país. Normalmente los libramientos dependen de la federación o el estado, pero el alcalde nos pidió encontrar el 'cómo sí'.

Será una inversión de más de 1,800 millones de pesos, conectará desde la carretera a Bahía de Kino, pasará junto al aeropuerto y saldrá a la carretera federal 15. Eso permitirá que la carga pesada que viene del Poblado Miguel Alemán y la Calle 26 ya no cruce por el centro de la ciudad. Tendremos mejor movilidad y más cuidado de nuestras vialidades".

Pregunta: El agua es un tema sensible para los hermosillenses. ¿Cómo se está atendiendo desde el presupuesto?

Flor Ayala: "Hemos destinado más de 400 millones de pesos a obras que no se ven, pero que son esenciales: rehabilitación de colectores, pozos y líneas de conducción. Puede que no tengan el impacto visual de un puente, pero garantizan lo más importante: abrir la llave y que haya agua. En Hermosillo sabemos lo que significa no tenerla, por eso seguiremos invirtiendo en infraestructura hidráulica".

Pregunta: ¿Cómo visualizan el presupuesto de 2026?

Flor Ayala: "Lo estamos planeando con un rumbo claro: consolidar los proyectos estratégicos en movilidad, seguridad y agua. No queremos dejar obras inconclusas ni proyectos a medias. El alcalde ha sido muy firme en que cada peso se traduzca en bienestar directo para la gente. Esa es la guía con la que estamos construyendo el presupuesto".

Pregunta: ¿Qué sigue para Flor Ayala después de esta responsabilidad como tesorera municipal?

Flor Ayala: "En lo personal, mi enfoque sigue estando en cumplir con las tareas y responsabilidades que nos ha encomendado el alcalde Antonio Astiazarán. Hoy, más que pensar en nuevos cargos o posiciones, mi prioridad es entregar resultados concretos a la ciudadanía, asegurando que cada peso recaudado se traduzca en obras, servicios y bienestar para las familias de Hermosillo. Esto implica supervisar de cerca el presupuesto, garantizar la transparencia en cada acción y continuar fortaleciendo la confianza de los ciudadanos en su gobierno.

El futuro siempre traerá nuevas oportunidades, pero ahora mismo todo mi esfuerzo está dirigido a la ciudad, a cumplir los compromisos adquiridos y a asegurar que el trabajo de estos años se vea reflejado en mejoras tangibles para quienes viven aquí. Para mí, este es el momento de consolidar logros y preparar bases sólidas que permitan que Hermosillo siga creciendo y desarrollándose de manera sustentable".

Flor Ayala Robles Linares asegura que la combinación de confianza ciudadana, recaudación eficiente y planeación estratégica está permitiendo transformar Hermosillo en una ciudad con más infraestructura, seguridad y oportunidades de empleo. El reto para 2026 será sostener ese ritmo de inversión y consolidar proyectos que, asegura, marcarán un antes y un después en la vida de la capital sonorense.

