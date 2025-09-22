Gobierno Federal construirá más de siete mil viviendas en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa, informó que el Gobierno Federal construirá más de siete mil casas de interés social en la 'Perla del Mayo', como parte del programa nacional de viviendas.

Precisó que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) construirá cinco mil casas, mientras que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) regalará dos mil casas a las familias de escasos recursos.

Elías Retes aseguró que ya mantuvo una reunión con los representantes de Infonavit y Conavi, donde se acordó donación de aproximadamente 50 hectáreas de terreno para la construcción de las viviendas, cuya inversión ascenderá a los cuatro mil millones de pesos (mdp).

Aquí va a ser muy importante la intervención del estado y el municipio para conseguir 50 hectáreas y poderse donar para este proyecto tan importante… Una inversión de casi cuatro mil millones de pesos (mdp)", afirmó.

Sin embargo, extraoficialmente se comentó que se contempla la construcción de viviendas tipo condominio, lo cual no agradó a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), debido al poco espacio con el que contarán las familias, por lo que se hizo un llamado a modificar el proyecto.

Las ventajas son que serán más grandes que las llamadas 'pichoneras' y que tendrán costos accesibles para los trabajadores, por alrededor de 550 mil pesos… Pero la desventaja es que en Navojoa no estamos acostumbrados a vivir amontonados", puntualizó Guillermo Peña Enríquez, líder de la CTM Navojoa.

Fuente: Tribuna del Yaqui