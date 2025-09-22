Inicia entrega de apoyos del Bienestar en Sonora a personas en estado de postración

Hermosillo, Sonora.- Arrancó en Sonora la entrega de apoyos de los programas del Bienestar a las personas en situación de postración, para que cada ayuda llegue de forma directa y sin intermediarios, informó Octavio Almada Palafox, delegado de Bienestar en Sonora.
Esta es una acción que nos encomendó la presidenta, es algo que ayuda a quienes más lo necesitan, y es algo que se ha hecho siempre. En este operativo, a las personas en situación de postración se les lleva su tarjeta, se les lleva el apoyo hasta sus casas, sin intermediarios, y esto es un gran respaldo porque, por diversas circunstancias, no pueden acudir al banco", resaltó.
Almada Palafox apuntó que con este esfuerzo se garantiza que nadie quede excluido de los programas sociales por motivos de salud o movilidad; por ello las brigadas de la Delegación de Bienestar en Sonora llegan directamente a los hogares.
El delegado enfatizó que este tipo de operativos especiales representan un acto de justicia social, ya que se piensa en quienes enfrentan mayores limitaciones físicas.
Fuente: Tribuna del Yaqui