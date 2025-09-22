Inicia entrega de apoyos del Bienestar en Sonora a personas en estado de postración

Hermosillo, Sonora.- Arrancó en Sonora la entrega de apoyos de los programas del Bienestar a las personas en situación de postración, para que cada ayuda llegue de forma directa y sin intermediarios, informó Octavio Almada Palafox, delegado de Bienestar en Sonora.

Almada Palafox apuntó que con este esfuerzo se garantiza que nadie quede excluido de los programas sociales por motivos de salud o movilidad; por ello las brigadas de la Delegación de Bienestar en Sonora llegan directamente a los hogares.

El delegado enfatizó que este tipo de operativos especiales representan un acto de justicia social, ya que se piensa en quienes enfrentan mayores limitaciones físicas.

? El humanismo mexicano es parte genuina de este gobierno de la uD83CuDDF2uD83CuDDFD PresidentA @Claudiashein, hoy arrancamos en #Sonora el Operativo de Pago para personas en situación de postración.



uD83CuDFE1 Brigadas integradas por personal de la Delegación de Bienestar y del Banco del Bienestar… pic.twitter.com/qO2OQj8Vst — Octavio Almada (@OctavioAlmada1) September 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui