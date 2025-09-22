Lamarque aclara supuesto 'levantón' en el Itson; fue secuestro virtual y costó 10 mil pesos

Ciudad Obregón, Sonora.- De acuerdo al alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, los hechos que se registraron el pasado viernes en el exterior del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), lugar del que supuestamente una persona del sexo femenino fue privada ilegalmente de su libertad, el suceso no ocurrió de esa manera.

El edil cajemense explicó que se trató de un secuestro virtual y que, según tenía entendido o se le había informado, por no acudir a las autoridades como debieron hacerlo, los familiares de la supuesta víctima perdieron 10 mil pesos, debido a que se los entregaron o depositaron a los delincuentes.

Lamarque Cano indicó que cuando los familiares de las víctimas recurren a las autoridades correspondientes para denunciar los hechos, este tipo de situaciones se han resuelto favorablemente para las víctimas y sus familiares, sin necesidad de pagar rescate.

Fuente: Tribuna del Yaqui