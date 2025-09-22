¿Lloverá HOY en Hermosillo? Así estará el clima HOY lunes 22 de septiembre, según Conagua

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo inicia la última semana de septiembre bajo un ambiente característico del desierto sonorense: temperaturas elevadas, baja probabilidad de lluvia y cielos despejados durante la mayor parte del día. Para que tomes precauciones, en especial si realizarás actividades al aire libre, aquí te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo de hoy, lunes 22 de septiembre de 2025.

Así será el clima en Hermosillo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana el clima en Hermosillo se presenta soleado, con valores de 27°C y una sensación térmica cercana a los 30 grados. La humedad registrada es de 77 por ciento y el viento sopla de manera ligera desde el noreste, con velocidades que no superan los 12 kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo este lunes. Foto: Conagua

Hacia media mañana, los valores comenzarán a ascender de forma rápida: a las 09:00 horas se esperan ya 32 grados, mientras que al filo de las 11:00 horas el termómetro marcará 35 grados con sensación cercana a los 39.

En el transcurso de la tarde, los efectos del calor se intensificarán. Se pronostica que hacia las 14:00 horas la temperatura alcance los 37 grados, con sensación de hasta 40, además de un ligero incremento en la nubosidad. En ese lapso podría registrarse una tormenta seca con baja probabilidad de lluvia —30 por ciento y apenas 0.2 milímetros (mm)—, lo que en la práctica significa más un incremento en la presencia de viento y nubosidad que precipitaciones significativas.

Para las 17:00 horas, el ambiente continuará caluroso con 36 grados y sensación térmica de 39, aunque con menor radiación solar y cielos parcialmente despejados. Con la llegada de la noche, Hermosillo experimentará un descenso paulatino en la temperatura. Alrededor de las 20:00 horas se prevé un ambiente despejado con 34°C y sensación de 38, acompañado de vientos débiles del oeste.

Más tarde, hacia las 23:00 horas, el termómetro descenderá a 31 grados, aunque la sensación térmica continuará alta, en torno a los 36. Las probabilidades de lluvia son mínimas, con apenas un dos por ciento en la madrugada del martes 23 de septiembre, mientras la mínima quedará en 29 grados.

¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)