¡Precaución! Advierten calor, LLUVIAS y caída de GRANIZO en Sonora HOY lunes 22 de septiembre

Hermosillo, Sonora.- ¡El otoño ha comenzado! Sin embargo, en el estado de Sonora el clima no será diferente al documentado en semanas recientes. Aunque el amanecer tendrá un cielo relativamente despejado, la región vivirá una jornada donde el calor, las lluvias y hasta la posibilidad de granizo marcarán el ritmo del día. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos el reportes del tiempo completo.

Así será el clima en Sonora este lunes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante la mañana Sonora tendrá un clima de cielo despejado a medio nublado, con temperaturas templadas en las sierras y ambiente más cálido en zonas urbanas y del desierto. El viento será ligero, con rachas que apenas alcanzarán los 20 kilómetros por hora, mientras que la sensación térmica se mantendrá estable antes de que el sol se intensifique hacia el mediodía.

Así será el clima en Sonora este lunes. Foto: Conagua

En la tarde se espera un cambio significativo: el calor se hará sentir con fuerza y las temperaturas podrían superar los 35 grados en gran parte del estado. En el sur, el tiempo superará los 40°C. Sin embargo, junto con el calor llegarán nubes que darán paso a lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y, en algunas zonas, caída de granizo.

Estas precipitaciones podrían presentarse con rachas de viento que alcanzarán los 50 kilómetros por hora, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos, deslaves e incluso la crecida de arroyos. Especial atención deberán tener los municipios del sur de Sonora, donde el potencial de tormentas es mayor durante la tarde.La noche no estará exenta de contrastes. Aunque las temperaturas descenderán de manera ligera hasta rondar los 28 grados, el ambiente seguirá siendo bochornoso debido a la humedad acumulada.

El cielo permanecerá nublado en gran parte de la región y persistirá la probabilidad de lluvias, con tormentas dispersas que podrían extenderse hasta la madrugada del martes.

El panorama en Sonora se conecta con lo que ocurre en el resto del país. La Tormenta Tropical 'Narda', ubicada al suroeste de Guerrero, junto con la vaguada monzónica en el Pacífico Central, está generando lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Además, estados como Oaxaca, Chiapas y Veracruz enfrentan precipitaciones de gran magnitud, mientras que en el norte, entidades como Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit, al igual que Sonora, registrarán tormentas fuertes por efecto del monzón mexicano.

¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)