Pronóstico del clima en Sonora HOY: Ciudad Obregón tendrá día soleado con máximas de 40°C

Ciudad Obregón, Sonora.- Este lunes 22 de septiembre, Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, inicia la jornada con condiciones atmosféricas estables, aunque marcadas por un calor que se hará presente a lo largo del día. Las previsiones meteorológicas advierten temperaturas elevadas que podrían superar los 40°C, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones frente a la exposición solar prolongada y mantenerse hidratada durante la jornada. ¡Aquí el reporte del clima completo!

Así será el clima en Obregón este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana el cielo permanecerá mayormente despejado con temperaturas alrededor de los 27 a 34°C. La sensación térmica será más intensa, alcanzando hasta los 38 grados debido a la humedad cercana al 96 por ciento, lo que hará que el ambiente se perciba más caluroso desde primeras horas del día.

Así será el clima en Ciudad Obregón este lunes. Foto: Conagua

El viento se mantendrá prácticamente en calma, con rachas muy ligeras de entre uno y ocho kilómetros por hora, mientras que el índice de rayos ultravioleta (UV) irá en aumento a medida que avance la mañana, llegando a niveles altos alrededor del mediodía. Hacia la tarde, las condiciones climáticas apuntan a un cielo con intervalos de nubes y claros, con una temperatura máxima de 38 a 40 grados y una sensación térmica cercana a los 44 grados.

El calor será sofocante y se recomienda evitar actividades al aire libre entre las 12:00 y las 16:00 horas, cuando el índice de radiación solar alcance niveles muy altos. Durante este periodo, se espera viento proveniente del oeste con rachas de hasta 23 kilómetros por hora, lo que ayudará a refrescar parcialmente el ambiente sin reducir de manera significativa la sensación de bochorno. La probabilidad de lluvia se mantiene mínima, con apenas uno por ciento de posibilidad de precipitaciones.

Al caer la noche, el pronóstico indica un cielo despejado con temperaturas que descenderán a los 28-31 grados, lo que seguirá siendo un ambiente cálido para la región. La humedad permanecerá elevada y la sensación térmica rondará los 36 a 38 grados, por lo que incluso en horas nocturnas se percibirá un clima pesado. La probabilidad de lluvia aumenta ligeramente al seis por ciento, aunque no se prevén precipitaciones significativas.

El viento se mantendrá del oeste con rachas de entre 10 y 26 kilómetros por hora, contribuyendo a una mayor ventilación de la ciudad. Durante la madrugada del martes 23 de septiembre, las temperaturas continuarán rondando los 29 grados, con cielo despejado y condiciones similares. La fase lunar se mantendrá en creciente, mientras que la visibilidad en la región será óptima.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)