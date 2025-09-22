Sonora: Llevan conferencias a jóvenes internos en el Itama sobre riesgos de las adicciones

Hermosillo, Sonora.- Con testimonios de personas que lograron superar la adversidad y dejar atrás el mundo de las drogas para tener una segunda oportunidad de vida, el Gobierno de Sonora concientizó a internos del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (Itama) sobre los riesgos y consecuencias de las adicciones.

Comprometidos con la juventud, el Sistema DIF Sonora y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) unieron esfuerzos para llevar a la población del Centro Especializado de Internamiento para Adolescentes 'Hermosillo I de Itama' la conferencia 'Soy DIFerente, más Salud, menos Adicciones'.

El conferencista Joaquín Oloño, junto con otros expositores, compartió con la población interna testimonios reales mediante los cuales buscan impactar y visibilizar las serias consecuencias del consumo de drogas.

Durante la charla, jóvenes sujetos a tratamiento en el centro Itama tomaron la palabra para expresar la manera en que las adicciones han afectado sus vidas y la de sus familias.

