Sonora: Llevan conferencias a jóvenes internos en el Itama sobre riesgos de las adicciones

En el Itama se presentaron varios testimonios de personas que dejaron atrás el mundo de las drogas, así como las consecuencias de las adicciones

Los expositores compartieron testimonios para visibilizar las consecuencias del consumo de drogas Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- Con testimonios de personas que lograron superar la adversidad y dejar atrás el mundo de las drogas para tener una segunda oportunidad de vida, el Gobierno de Sonora concientizó a internos del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (Itama) sobre los riesgos y consecuencias de las adicciones.

Comprometidos con la juventud, el Sistema DIF Sonora y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) unieron esfuerzos para llevar a la población del Centro Especializado de Internamiento para Adolescentes 'Hermosillo I de Itama' la conferencia 'Soy DIFerente, más Salud, menos Adicciones'.

El conferencista Joaquín Oloño, junto con otros expositores, compartió con la población interna testimonios reales mediante los cuales buscan impactar y visibilizar las serias consecuencias del consumo de drogas.

Durante la charla, jóvenes sujetos a tratamiento en el centro Itama tomaron la palabra para expresar la manera en que las adicciones han afectado sus vidas y la de sus familias.

