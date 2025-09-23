Advierte la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora a estudiantes sobre uso de vapeadores

Hermosillo, Sonora.- Para alertar a niñas, niños y jóvenes sobre los riesgos a la salud por el uso de vapeadores, el Gobierno de Sonora imparte pláticas permanentes en centros educativos de Hermosillo, Átil, Guaymas, Nogales, Bácum y San Luis Río Colorado.

Mediante la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se trabaja en la prevención de adicciones en los diferentes municipios y, para ello, se visitan escuelas con el fin de promover acciones encaminadas a una vida saludable.

Los equipos de la SSP Sonora, conformados por elementos de la Policía Estatal pertenecientes a la División de Proximidad Ciudadana y el Centro de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, se dirigen a estudiantes para exponer las consecuencias del uso de cigarrillos electrónicos, motivándolos a practicar deportes y actividades de sano esparcimiento.

Entre las escuelas visitadas durante la semana destacan Cecytes III y Secundaria Técnica 60, en Hermosillo; Telesecundaria 88 en Átil; Secundaria Técnica 71 en Guaymas; Secundaria 26 en Bácum; Primarias Lázaro Cárdenas, Francisco Villa y Rosaura Rivera Uno y Dos; Secundaria General Cuatro y Cobach en San Luis Río Colorado.

Fuente: Tribuna del Yaqui