Alerta en Sonora por fraudes por suplantación de identidad; Condusef reporta incremento

Hermosillo, Sonora.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió una alerta ante el incremento de casos de suplantación de identidad a 16 instituciones financieras en México y Sonora.

María Fernanda Tapia Díaz, titular de la Unidad de Atención a Usuarios Norte 1 en Sonora, explicó que se han detectado personas y empresas que utilizan el nombre, logotipos e imagen de entidades financieras registradas para cometer fraudes, especialmente en la oferta falsa de créditos.

Estos delincuentes operan principalmente a través de redes sociales y plataformas digitales, donde aparentan ser instituciones formales para ganar la confianza de los usuarios. Una señal de alerta clara es cuando, al solicitar un crédito, se pide un depósito previo como requisito para liberar el préstamo", comentó.

Enfatizó que ninguna institución financiera legal está autorizada a pedir dinero por adelantado para otorgar un crédito y por eso se debe tener mucho cuidado en el caso de que alguien se los solicite.

María Fernanda Tapia Díaz, titular de la Unidad de Atención a Usuarios Norte 1

Ante esta situación, la Condusef recomienda utilizar el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres), un buscador oficial en línea donde cualquier persona puede verificar si una institución financiera está debidamente registrada y autorizada.

"Solo basta con ingresar: Sipres Condusef en cualquier buscador web, seleccionar el sitio oficial y consultar el nombre de la empresa. Desde ahí, se puede acceder a sus datos oficiales de contacto para confirmar si operan en la región y si tienen trámites registrados a nombre del usuario", puntualizó.

uD83DuDEE1?Hoy inicia la campaña nal #AltoAlFraude financiero

Identifica las señales, protégete.

uD83DuDCE9 Envío de mensajes o llamadas con enlaces falsos.

uD83DuDCB3 Clonación de tarjetas o duplicación de SIM.

uD83DuDCF7 QR falsos que roban información.

uD83DuDD04 Comparte esta información con tus amigos y familiares. pic.twitter.com/PfHRorsvv7 — CONDUSEF (@CondusefMX) September 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui