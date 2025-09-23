Autoridades llaman a la calma ante presencia de abejas en Cajeme; evacúan escuela por panal cercano

Ciudad Obregón, Sonora.- Ante la percepción ciudadana de cierto incremento en el avistamiento de abejas en la ciudad y en zonas rurales de Cajeme, incluido el Valle del Yaqui, Víctor Manosalvas Mena aseguró que no existe un marcado incremento. El comandante de Bomberos de Cajeme explicó durante entrevista con TRIBUNA que no hay que caer en pánico; sin embargo, sí se debe estar alerta.

Manosalvas Mena reconoció que esta semana se generó bastante atención en las abejas debido a un hecho trágico. "Sí hemos atendido más llamados por la presencia de abejas, incluso este martes atendimos hasta cuatro reportes, porque se creó cierta psicosis por la lamentable muerte de una persona el pasado fin de semana, pero no ha habido mayor peligro", comentó.

Agregó que es importante tener conocimiento básico de esos insectos que juegan un importante papel en el ecosistema.

La gente debe entender que son animalitos que están protegidos actualmente y como bomberos ya no podemos hacer mucho al respecto, cayendo más la responsabilidad en grupos de apicultores que apoyan cuando están en posición de hacerlo", señaló.

El jefe del departamento de los 'tragahumo' recomienda que ante cualquier encuentro con abejas, hay que comunicarse con algún apicultor o al número de emergencias 9-1-1. Recordó que años atrás, los bomberos acudían y las exterminaban cuando representaban algún riesgo, utilizando para ello una mezcla de agua jabonosa.

Ahora sí continuamos atendiendo algunos llamados, pero normalmente es un servicio preventivo, y asesorando a las personas que solicitan el apoyo", recalcó.

Protección Civil

Respecto a la situación de los reportes de abejas, incluso en algunas escuelas de la ciudad, Francisco Mendoza Calderón, coordinador municipal de Protección Civil en Cajeme, pidió tranquilidad a la comunidad y emitió algunas recomendaciones.

Lo primero que tienen que hacer es no acercarse ni molestarlas, no hacer ruidos fuertes, retirarse inmediatamente del lugar", dijo.

Coincidió en que ya no se pueden aplicar las técnicas que se utilizaban anteriormente, pues las leyes marcan como prioritario resguardar la integridad de esos insectos polinizadores. Cuatro llamados por presencia de abejas se han reportado tan solo el martes 23 de septiembre en Cajeme.

Evacúan menores de escuela primaria 'Herman Bruss' por panal de abejas

No tenían ni una hora de haber llegado a su salón de clases cuando cientos de alumnos de la escuela primaria 'Herman Bruss' de colonia Villa del Rey tuvieron que ser evacuados debido a que se detectó la presencia de un panal de abejas.

La directora del plantel, Tania Estrada, dio a conocer que el personal de intendencia se percató de que las abejas se encontraban muy agitadas, razón por la cual decidieron que de manera momentánea se suspendieran las clases.

Agregó que el panal de abejas se encuentra muy cerca de las instalaciones de los sanitarios de uso exclusivo para los alumnos y, para evitar cualquier situación de riesgo para los menores, se decidió que sus padres pasaran por ellos, mientras que aquellos alumnos cuyos padres no pudieron recogerlos fueron puestos bajo resguardo en un área segura en espera de que fueran por ellos.

Fuente: Tribuna del Yaqui