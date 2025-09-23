Avanza Fiscalía Anticorrupción en investigación de desvío de 100 millones de pesos en Sonora

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno en Sonora investiga el desvío de recursos de más de 100 millones de pesos que se hizo en la administración estatal anterior en el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP), aseguró María Dolores Del Río.

La secretaria anticorrupción en Sonora detalló que desde que se tuvo conocimiento del caso, se comenzó con la investigación administrativa, para poder recuperar más de 100 millones de pesos que fueron desviados por un particular y que eran para la ejecución de obra en los municipios.

La Fiscalía Anticorrupción revisa el proceso penal y nosotros estamos en el camino de la falta grave y falta no grave; en el mismo momento que se detectó, se empezó a revisar", detalló María Dolores del Río.

Aunque la propia Fiscalía Anticorrupción de Sonora y la Fiscalía General de Justicia llevan sus investigaciones, la Secretaría Anticorrupción debe hacer lo propio para inhabilitar y girar otras acciones administrativas. María Dolores del Río señaló que como parte de las medidas cautelares implementadas durante la investigación, cinco personas fueron separadas de sus cargos y permanecerán suspendidas hasta que concluya el proceso.

Además, se realizó el embargo precautorio de un inmueble perteneciente a una de las personas implicadas en la sustracción de recursos, debido a que la propiedad fue adquirida mediante un crédito bancario y se notificó de inmediato a la institución financiera correspondiente. "En caso de nosotros, hicimos el embargo precautorio de esa propiedad, precisamente pensando en cómo resarcir parte del daño que se hizo a los sonorenses; no es un daño a una institución, es un daño a los sonorenses", precisó María Dolores del Río.

Agregó que en caso de confirmarse una falta grave, el caso será remitido al Tribunal de Justicia Administrativa, quien también determinará, según el quebranto, el tipo de sanción. 106 millones de pesos en total se presume que se desviaron del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP) por Andrea Fernanda 'N' y su esposo, que trabajaba en la dependencia de gobierno.

Fuente: Tribuna del Yaqui