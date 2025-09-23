Ciudad Obregón impulsa campaña para quitar juguetes bélicos a niños y fomentar la cultura de paz

Ciudad Obregón, Sonora.- La importancia de 'desarmar' a la niñez cajemense, al quitar de sus manos juguetes bélicos, destacó Édgar Gutiérrez Lara, regidor de Cajeme y presidente de la comisión de Seguridad Pública en Cabildo. Lo anterior, al darse a conocer que se agregó una nueva fecha para el módulo de 'Sí al desarme, sí a la paz'.
Primeramente, como padre de familia de un niño de 10 años, aplaudo el que se fomente la cultura de que jueguen sin juguetes bélicos, pues jugar con pistolas, sabemos que, aunque se usa desde hace muchísimo tiempo, va fomentando cierto grado de violencia en ellos", comentó.
Gutiérrez Lara opinó que es sumamente importante cambiarles esas costumbres a los niños. "Urge hacerlo, porque ven muy normal el hecho de jugar a los balazos y se les va creando una cultura y así van normalizando cuando ocurren hechos violentos en la realidad, en sus colonias, en sus calles", agregó.
Invitó a padres y madres de familia a promover el uso de juegos de mesa sanos, que refuercen la unión familiar desde casa. "Lamentablemente vemos cómo algunas personas hasta disfrazan a niños de sicarios en Halloween; se está promoviendo la narcocultura y no debemos normalizar el juguete bélico y tampoco ningún acto que promueva la violencia", recalcó el edil cajemense.
Están haciendo muy buen trabajo la directora del DIF, Claudia Santacruz, y la directora de prevención del delito, Karla Gutiérrez; hay muy buen equipo en el tema de la prevención en Cajeme", recalcó.
Regresa el desarme
Este miércoles 24, gracias a la gran participación y aceptación de parte de la ciudadanía cajemense, el programa 'Sí al desarme, sí a la paz' tendrá nueva fecha de canje de juguetes bélicos por juguetes lúdicos.
