Ciudad Obregón impulsa campaña para quitar juguetes bélicos a niños y fomentar la cultura de paz

Ciudad Obregón, Sonora.- La importancia de 'desarmar' a la niñez cajemense, al quitar de sus manos juguetes bélicos, destacó Édgar Gutiérrez Lara, regidor de Cajeme y presidente de la comisión de Seguridad Pública en Cabildo. Lo anterior, al darse a conocer que se agregó una nueva fecha para el módulo de 'Sí al desarme, sí a la paz'.

Gutiérrez Lara opinó que es sumamente importante cambiarles esas costumbres a los niños. "Urge hacerlo, porque ven muy normal el hecho de jugar a los balazos y se les va creando una cultura y así van normalizando cuando ocurren hechos violentos en la realidad, en sus colonias, en sus calles", agregó.

Invitó a padres y madres de familia a promover el uso de juegos de mesa sanos, que refuercen la unión familiar desde casa. "Lamentablemente vemos cómo algunas personas hasta disfrazan a niños de sicarios en Halloween; se está promoviendo la narcocultura y no debemos normalizar el juguete bélico y tampoco ningún acto que promueva la violencia", recalcó el edil cajemense.

Están haciendo muy buen trabajo la directora del DIF, Claudia Santacruz, y la directora de prevención del delito, Karla Gutiérrez; hay muy buen equipo en el tema de la prevención en Cajeme", recalcó.

Regresa el desarme

Este miércoles 24, gracias a la gran participación y aceptación de parte de la ciudadanía cajemense, el programa 'Sí al desarme, sí a la paz' tendrá nueva fecha de canje de juguetes bélicos por juguetes lúdicos.

