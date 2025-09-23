Ciudad Obregón: Itson celebrará carrera de colores gratuita para conmemorar su 70 aniversario

Ciudad Obregón, Sonora.- El próximo sábado 11 de octubre la comunidad universitaria del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) celebrará su carrera de colores totalmente gratuita, con el objetivo de fomentar la activación física, la convivencia y la alegría.

Jesús Héctor Hernández López, rector de la institución, dio a conocer durante rueda de prensa que esto será parte de la celebración del aniversario número 70 de Itson, que ha sido durante décadas promotor de la vida saludable y la integración de la comunidad.

La colorida carrera iniciará y terminará en el estacionamiento del Polideportivo del campus Náinari, de la calle lateral Kino.

La salida será a las 8:00 horas, mientras que habrá un previo calentamiento 15 minutos antes, mientras que se dijo que todas y todos los participantes tendrán hidratación al cruzar la meta. Una medalla alusiva a la competencia se entregará a las primeras mil personas que culminen el recorrido.

Fuente: Tribuna del Yaqui