Clima en Sonora HOY martes 23 de septiembre: ¿Cuáles serán los efectos del HURACÁN 'Narda'?

Hermosillo, Sonora.- El clima en Sonora de este martes 23 de septiembre se presenta con contrastes que marcarán la jornada de quienes habitan en la región. Aunque la mañana presenta con cielos despejados y ambiente templado, el panorama cambiará con el paso de las horas y la probabilidad de lluvias se hará presente en distintos puntos del estado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que el día estará influenciado por varios fenómenos, entre ellos el huracán 'Narda' en el Pacífico y la llegada de un frente frío al norte del país, lo que se traducirá en variaciones significativas en el tiempo.

De acuerdo con el reporte del SMN y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante la mañana en Sonora predominará un cielo despejado con temperaturas frescas en zonas altas y templadas en el resto del estado. Sin embargo, hacia el mediodía se prevé un incremento en la nubosidad, acompañado de un ambiente que pasará de cálido a muy caluroso, principalmente en el centro y noroeste.

Para la tarde, el pronóstico indica un cambio importante: se esperan cielos medio nublados a nublados con lluvias puntuales fuertes, que podrían llegar con descargas eléctricas y posible caída de granizo, sobre todo en municipios del sur y oriente del estado. Estas precipitaciones tienen el potencial de ocasionar encharcamientos en zonas urbanas, incremento en los niveles de arroyos y reducción de visibilidad en tramos carreteros.

En paralelo, las temperaturas podrían alcanzar máximas de hasta 45 grados en sectores del noroeste sonorense, lo que refleja la dualidad climática de la región: calor extremo combinado con tormentas localizadas.

Así será el clima en Sonora este martes. Foto: Conagua

Durante la noche, el cielo tenderá a despejarse parcialmente, aunque no se descartan chubascos aislados en algunas zonas. El ambiente será cálido en gran parte del territorio, pero fresco en áreas montañosas. El viento soplará con dirección variable a una velocidad de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora en las costas, lo que incrementa el riesgo de caída de ramas o anuncios espectaculares mal asegurados.

'Narda', rumbo a ser huracán

A nivel nacional, los efectos de 'Narda', como posible huracán frente a las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, continuarán generando lluvias muy fuertes y oleaje elevado en el Pacífico central. En tanto, la onda tropical número 34 avanza por el sureste y propiciará lluvias intensas en entidades como Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Chiapas. En Puebla y Guerrero también se esperan precipitaciones de gran intensidad, lo que mantiene bajo vigilancia a los sistemas de protección civil en la región. TRIBUNA comparte más detalles aquí.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)