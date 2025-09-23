Clima en Sonora: Prevén LLUVIAS para HOY martes 23 de septiembre en la NOCHE; estas son las regiones en las que lloverá

Hermosillo, Sonora.- ¿Tienes planes para esta noche de martes 23 de septiembre? Pon atención porque se están pronosticando lluvias en diversas regiones de Sonora. TRIBUNA te presenta el reporte del clima dado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC). No dejes de leer para que las precipitaciones no te tomen desprevenido.

De acuerdo con el reporte vespertino del Servicio Meteorológico Nacional, el monzón mexicano generará lluvias y chubascos puntuales con descargas eléctricas, además de posible caída de granizo en las regiones norte y este de Sonora. Se espera que las lluvias se registren en un horario de 18:00 a 21:00 horas, aunque también podría haber precipitaciones durante la madrugada. Además, también se esperan vientos de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 60 km/h. Las autoridades climatológicas señalan que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios, por lo que se pide tener precaución.

Para el resto de la tarde y la primeras horas de la noche, se prevén #Chubascos y posible #Granizo en regiones de #Sonora, #Chihuahua, #Sinaloa y #Durango, así como #Oleaje de 1.5 a 2.5 m en el sur de #BajaCaliforniaSur. Detalles, en la imagen pic.twitter.com/WIy8ZQxTUs — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 24, 2025

También el SMN advierte que se tendrá el ingreso del frente frío número 4, "se aproximará al norte de México, originando lluvias fuertes en Chihuahua", lo que podría generar leves afectaciones en la región serrana de Sonora. La Coordinación Estatal de Protección Civil señaló: "Por otro lado, un nuevo frente frío se aproximará sobre la frontera noroeste del país durante los días 25 y 26 de septiembre, ocasionando fuertes rachas de viento y un descenso ligero en las temperaturas en el estado de Sonora".

Sin embargo, el mismo CEPC llama a mantener medidas preventivas por altas temperaturas, ya que se esperan temperaturas que estarán rondando entre los 40 grados o incluso superiores, con una elevada sensación térmica debido a la humedad presente en el ambiente tras las recientes lluvias. "El posicionamiento de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente muy caluroso sobre el noroeste, centro y sur del estado, con temperaturas máximas que oscilarán entre 40 y 45 °C", destacó Protección Civil en su comunicado.

Por las altas temperaturas se recomienda:

Usar gorra o sombrero.

Aplicar bloqueador solar.

Evitar la exposición prolongada al sol.

Mantenerse bien hidratado, prefiriendo agua y evitando bebidas azucaradas.

¿Cómo será el clima mañana?

Se espera cielo medio nublado a nublados con lluvias puntuales fuertes en Sonora, todas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, las mismas que podrían originar el incremento en los niveles de arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. El reporte también prevé: "Ambiente fresco a templado en la región, así como frío en zonas altas. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso".

Gobierno de Sonora invita a la poblaciu00f3n a mantener medidas preventivas por altas temperaturasHermosillo, Sonora; 23... Posted by Coordinaciu00f3n Estatal de Proteccion Civil on Tuesday, September 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua