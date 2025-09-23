Empresarios de Hermosillo participan en el Plan de Desarrollo de la Unison

Hermosillo, Sonora.- Sociedad civil, representantes de cámaras empresariales de Hermosillo, académicos y demás participaron en la formación del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de Sonora (Unison), para el periodo 2025-2030.

La rectora Dena María Jesús Camarena Gómez agradeció y subrayó que el objetivo es integrar un plan de trabajo más cercano a lo que requiere la sociedad y construir una universidad que responda a las necesidades de los sonorenses.

"Estamos satisfechos de que nos estén acompañando el día de hoy, agradecidos, particularmente porque estamos en una etapa importante de lo que es la estrategia, el desarrollo que va a seguir la universidad en los próximos 5 años, que es la conformación del Plan de Desarrollo Institucional".

Otro de los objetivos es integrar las voces de la sociedad en el plan estratégico que guiará el rumbo académico, científico y social de la institución en los próximos cinco años. Los empresarios propusieron fomentar las ferias de servicio social.

Fuente: Tribuna del Yaqui