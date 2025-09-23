Exhorta la Secretaría de Salud en Sonora a estar alerta ante los riesgos por calor extremo

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Salud Pública en Sonora hace un llamado urgente a la población para estar alerta ante los riesgos de golpe de calor durante las altas temperaturas de la temporada. Este padecimiento, que puede ser mortal si no se atiende a tiempo, se presenta cuando la temperatura corporal alcanza los 40 grados centígrados o más y se acompaña de varios síntomas graves que requieren atención inmediata.

Entre los signos a observar están: alteraciones en el estado mental, confusión o pérdida de conocimiento, náuseas y/o vómito, piel enrojecida, caliente y seca sin sudoración, así como aumento en la frecuencia cardíaca.

Si una persona presenta alguno de estos síntomas, es crucial actuar de inmediato. La primera recomendación es llamar al 911 o al número de emergencia local para solicitar ayuda médica urgente. Mientras se espera la atención profesional, se debe trasladar a la persona afectada a un lugar fresco o con sombra, retirarle el exceso de ropa y empezar a enfriarla por cualquier medio disponible, como paños fríos, ventiladores o agua. Es importante recordar que la persona afectada puede no ser consciente de su condición, por lo que es fundamental que quienes la rodean reconozcan estos síntomas y actúen con rapidez.

La Secretaría de Salud enfatiza que toda la población debe estar preparada para identificar los signos de alerta, no solo en sí mismos, sino también en los demás, especialmente en niños, adultos mayores y personas que realizan actividades físicas al aire libre, quienes son particularmente vulnerables y requieren vigilancia constante durante las olas de calor.

Fuente: Tribuna del Yaqui