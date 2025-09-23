¿Lloverá HOY en Ciudad Obregón? Así será el clima en Sonora este 23 de septiembre

Ciudad Obregón, Sonora.- Ciudad Obregón, región del sur de Sonora, vivirá este martes 23 de septiembre de 2025 una jornada marcada por altas temperaturas y condiciones mayormente despejadas. Si bien en semanas recientes el tiempo se ha visto afectado por fuertes lluvias, para este día el pronóstico del clima advierte que el ambiente será seco. Aquí te compartimos toda la información para que tomes precauciones.

Así será el clima en Ciudad Obregón HOY

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de The Weather Channel, esta mañana las condiciones meteorológicas en Ciudad Obregón se presentan estables, con cielo despejado y temperaturas que inician alrededor de los 27 grados, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 30. La humedad relativa cercana al 80 por ciento reforzará la percepción de calor desde las primeras horas, mientras que el viento se mantendrá ligero, con rachas menores a los 10 kilómetros por hora.

Así será el clima en Ciudad Obregón HOY martes. Foto: Conagua

Conforme avance la mañana, el termómetro subirá rápidamente hasta situarse en torno a los 35°C hacia las 9:00 horas, con una sensación térmica que rozará los 36. Durante el mediodía, el ambiente se volverá más intenso. Entre las 11:00 y 14:00 horas, los valores se ubicarán entre los 36 y 39 grados, con una sensación que llegará hasta los 43 debido a la combinación del calor y la humedad.

El cielo se mantendrá despejado, sin presencia de nubes ni probabilidad de lluvia, y el índice UV alcanzará niveles altos, por lo que se recomienda precaución para quienes tengan actividades al aire libre en esas horas. El viento soplará de manera ligera desde el noroeste y el oeste, sin cambios significativos en la visibilidad ni en la presión atmosférica.

Por la tarde, se espera que el calor continúe dominando. Alrededor de las 17:00 horas, la temperatura rondará los 37 grados, con una sensación térmica cercana a los 42. El ambiente seguirá estable, con cielo soleado y sin probabilidad de lluvias. Aun cuando el índice UV descenderá hacia valores bajos, la recomendación de mantenerse hidratado.

Para la noche, las condiciones se tornarán más agradables, aunque el termómetro seguirá mostrando cifras elevadas. A las 20:00 horas se prevén 31°C, con una sensación térmica de 38, y hacia las 23:00 horas el registro descenderá ligeramente a 30 grados. El cielo permanecerá despejado y el viento soplará de forma ligera desde el oeste. La probabilidad de lluvia será mínima, apenas del dos por ciento, lo que confirma que la jornada cerrará sin precipitaciones. La madrugada del miércoles se espera que los valores bajen a 27 grados, con un ambiente cálido y estable.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)