Más de 23 basureros clandestinos se han identificado en Navojoa

Navojoa, Sonora.- De acuerdo a los reportes de la Secretaría de Servicios Públicos, durante el último año se han detectado hasta 23 basureros clandestinos en el municipio de Navojoa, los cuales no se han podido erradicar debido a la inconsciencia de algunos vecinos.

Las autoridades precisaron que durante los trabajos de limpieza en los basureros clandestinos, se retiró un total de 374 toneladas de basura, entre maleza, escombros, plásticos, animales muertos y otros desechos, los cuales se habían convertido en un foco de infección para los vecinos.

Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa, mencionó que a pesar de los esfuerzos por parte del personal de Servicios Públicos en eliminar los basureros clandestinos de la ciudad, estos vuelven a surgir en menos de siete días, debido a la irresponsabilidad de los vecinos.

En este año se identificaron 23 basureros clandestinos, los cuales se limpiaron en 51 ocasiones, pero el problema es que cuando se limpia, a los siete días está sucio de nuevo… Que importante sería que la gente que hace esto, pudiera colaborar y tener la cultura para lograr un Navojoa limpio", expresó.

Las autoridades aseguraron que arrojar basura en la calle o solares baldíos ocasiona que se registren inundaciones o taponamientos de drenaje, lo cual pudiera causar más daño a los propios vecinos.

Al hacer la ciudadanía esto, obviamente, cuando llueve, la basura es arrastrada a las alcantarillas y se tapan… Te pudiera decir que de un 100 por ciento de flujo de agua que se va por las alcantarillas, nos baja hasta un 20 por ciento y es por eso que estamos teniendo estas inundaciones", puntualizó Mario Ramírez, titular de Servicios Públicos.

Fuente: Tribuna del Yaqui