Navojoa: Región del Mayo suma 12 defunciones por rickettsia en 2025

Navojoa, Sonora.- La falta de atención, limpieza y cuidado hacia las mascotas ha provocado que la enfermedad de rickettsia se dispare en los municipios de la Región del Mayo, donde lamentablemente ya se han presentado algunas defunciones.

De acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Salud Pública, hasta el mes de septiembre se han confirmado 18 casos de rickettsia en el sur de Sonora, de los cuales, al menos 12 personas perdieron la vida, lo cual significa una letalidad del 67 por ciento.

El Informe Epidemiológico de Rickettsiosis reveló que el municipio con mayor número de casos confirmados en la Región del Mayo es Navojoa, con ocho casos, de los cuales tres de ellos son fallecimientos. Seguido por Etchojoa con cinco defunciones, Benito Juárez con tres muertes, Huatabampo con un fallecimiento y Álamos con un caso no fatal.

En el caso de Navojoa, las autoridades municipales han comenzado a realizar jornadas de desparasitación externa, así como esterilizaciones en las zonas de mayor población animal en situación de calle para reducir este problema.

Fuente: Tribuna del Yaqui