No hubo 'levantón' en Itson Centro, detienen a Kano Escalante y más en el Tribuna Top 3 Sonora

Rescatan a hombre y su mascota de incendio

Policías estatales auxiliaron a un hombre y a su perro de un voraz incendio en la colonia México de Ciudad Obregón durante la madrugada de este martes 23 de septiembre. Acompañados por paramédicos y bomberos, los oficiales brindaron los primeros auxilios a la víctima y a su mascota.

Kano Escalante, detenido en Hermosillo

Se reportó la detención del influencer Kano Escalante en Hermosillo. Fuentes de la Policía Municipal informaron que el creador de contenido, oriundo de Puerto Peñasco, habría sido arrestado luego de conducir en estado de ebriedad. Su detención ocurrió durante un filtro de alcoholimetría la madrugada del domingo pasado.

No hubo 'levantón' en Itson Ciudad Obregón

El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, descartó que se haya registrado el 'levantón' de una joven estudiante por fuera del Itson campus Centro y explicó que en realidad se trató de un secuestro virtual que costó 10 mil pesos.

Fuente: Tribuna del Yaqui





