¡Precaución! Advierten jornada calurosa en Hermosillo: Clima HOY 23 de septiembre

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo enfrentará este martes 23 de septiembre a una jornada de calor intenso, con temperaturas que superarán los 40°C y un ambiente marcado por el cielo despejado durante gran parte del día. El pronóstico advierte que las condiciones atmosféricas permanecerán estables, sin probabilidad de lluvias, lo que reforzará la necesidad de precaución frente al calor extremo característico de la capital de Sonora en esta época del año. ¡Aquí el reporte del clima completo!

Así será el clima en Hermosillo este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana inició con temperaturas cercanas a los 27 grados, aunque la sensación térmica alcanzó los 29 debido a la humedad elevada. El cielo se mantiene despejado desde las primeras horas y el viento sopla de manera ligera desde el noreste, con velocidades que oscilan entre los cinco y 12 kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo este martes 23 de septiembre. Foto: Conagua

A medida que avance la mañana, el termómetro ascenderá rápidamente y alrededor de las 11:00 horas ya se registrarán 37 grados, con sensación de hasta 39°C. En este lapso, el índice UV alcanzará niveles muy altos, lo que implicará la necesidad de protección solar. Durante el mediodía y primeras horas de la tarde, las temperaturas alcanzarán sus valores más elevados. Se prevé que el termómetro llegue a 40 grados hacia las 14:00 horas, con sensación térmica superior a 41.

En este mismo periodo, el cielo presentará intervalos de nubes y claros, aunque sin probabilidad de precipitaciones. El viento soplará con mayor intensidad desde el noroeste, con rachas que podrían superar los 25 kilómetros por hora. El índice de rayos ultravioleta (UV) se mantendrá alto, lo que reforzará las recomendaciones de evitar la exposición directa al sol en horas críticas y mantenerse hidratado.

Al caer la tarde, el calor persistirá. Hacia las 17:00 horas, la temperatura se ubicará en 39 grados con sensación similar, acompañada de condiciones parcialmente despejadas. Conforme se acerque la noche, los valores descenderán gradualmente, pero aún se mantendrán en niveles elevados para la región. A las 20:00 horas se pronostican 35 grados con cielo despejado y sensación térmica de 37, mientras que hacia las 23:00 horas el registro será de 32 grados, con ambiente cálido y sin lluvias. El viento soplará desde el oeste con ráfagas moderadas, manteniendo la estabilidad atmosférica.

Para la madrugada del miércoles, el panorama continuará estable. Se espera que el termómetro baje hasta los 29 grados, lo que mantendrá un ambiente caluroso incluso durante las horas nocturnas. El cielo permanecerá despejado y la probabilidad de lluvia será nula. La humedad relativa rondará el 60 por ciento, generando una sensación térmica ligeramente superior a la temperatura real.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)