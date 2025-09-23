Unen acciones Alfonso Durazo y empresarios para impulsar el crecimiento económico

Hermosillo, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó los trabajos de la novena sesión del Consejo de Participación Empresarial Sonorense (Copes), encuentro en el que se presentaron avances en temas de infraestructura, seguridad pública, turismo y el aprovechamiento del agua.

El mandatario sonorense destacó la importancia de avanzar en conjunto con el sector empresarial en el desarrollo de proyectos estratégicos que impulsen el crecimiento integral del estado hacia un futuro más próspero para las y los sonorenses.

Tener una interlocución unida con el sector empresarial es una fuente de confianza para la sociedad sonorense. Es así de importante, valoro mucho su acompañamiento", aseguró.

Durazo Montaño recordó que la instalación del Copes nació a partir de la necesidad de atender las principales demandas de la ciudadanía en los ejes de medioambiente, economía, vivienda y justicia; y dar valor agregado a cada uno de estos sectores bajo proyectos estratégicos consolidados en Sonora como la modernización del Puerto de Guaymas y la planta de licuefacción de gas natural en Puerto Libertad.

Representantes de distintos organismos empresariales coincidieron en la relevancia de respaldar las iniciativas que impulsen el liderazgo económico de Sonora, así como la llegada de nuevas inversiones al estado.

