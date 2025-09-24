Alfonso Durazo entrega apoyos del programa Complemento Alimentario a tu Pensión

Hermosillo, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo Montaño, junto al secretario del Bienestar de Sonora, Fernando Rojo de la Vega, entregaron apoyos del programa Complemento Alimentario a tu Pensión a los 600 beneficiarios de Hermosillo.

En el acto realizado en el auditorio de la Unión Regional Ganadera de Sonora (UGRS), el gobernador de Sonora destacó los esfuerzos que realiza su gestión por incrementar a más beneficiarios cada uno de los programas sociales que se promueven y que aportan al desarrollo de la comunidad.

La cuarta transformación es el compromiso social y, aunque no fuera responsabilidad administrativa del Gobierno del Estado su tema, lo que no podemos eludir es el compromiso y el apoyo con alguien que lo necesita; me da muchísimo gusto que hayamos tenido capacidad de respuesta desde el Gobierno del Estado", resaltó.

Este programa, dijo, es de carácter estatal y se busca que las personas adultas que ya están jubiladas puedan tener un apoyo adicional a su ingreso económico, que en este caso es dirigido a los adultos mayores pensionados del Ayuntamiento de Hermosillo, que perdieron prestaciones en materia de vales de despensa.

Por su parte, el secretario de Bienestar, Fernando Rojo de la Vega, expresó que este apoyo no solo representa un respaldo económico, sino también un acto de justicia y dignificación para quienes dedicaron años de su vida al servicio público.

"A través de este convenio se reconoce la lucha que cada una y uno de ustedes conoce mucho mejor que cualquier otra persona, y la voluntad del gobernador nace en el reconocimiento de un esfuerzo de toda una vida de trabajo y de entrega a sus familias y a la sociedad", mencionó Rojo de la Vega.

Hoy dimos respuesta a una deuda a las y los jubilados del Ayuntamiento de Hermosillo.

u2070Después de años de lucha, entregamos un apoyo que reconoce su servicio y el compromiso que durante tantos años mantuvieron con la ciudadanía.



Este es un acto de justicia social y una muestra… pic.twitter.com/yiEZuqYzPd — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) September 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui