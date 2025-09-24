Aprueba el Congreso Sonora la ratificación de altos mandos de la Guardia Nacional

Hermosillo, Sonora.- Se suma Sonora a la ratificación de los mandos superiores de la Guardia Nacional, al aprobarse la minuta del Congreso de la Unión en el Congreso del Estado, en sesión urgente de pleno.

La diputada Azalia Guevara Espinoza explicó que la modificación constitucional faculta al Senado de la República o a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a ratificar los nombramientos de personas con jerarquía de coronel y demás jefes superiores de la Guardia Nacional que lleva a cabo la persona titular de la Presidencia de la República.

La minuta también establece asegurar la continuidad, presencia territorial, así como la vocación de servicio y el sentido de pertenencia de las personas integrantes de la Guardia Nacional.

#Seguridad | Atropellan a adulto mayor en silla de ruedas al sur de Ciudad Obregón; esto se sabe uD83EuDDBDuD83DuDC68uD83CuDFFB?uD83EuDDB3https://t.co/FHCFgMegiP — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 25, 2025

La propuesta se aprobó por la mayoría de los integrantes del pleno y fue rechazada por los integrantes del PRI, Movimiento Ciudadano, PRD Sonora y el PAN.

26 entidades de la República aprobaron la minuta enviada por el Senado de la República, en las primeras 24 horas después de haberse votado en el Congreso de la Unión

Fuente: Tribuna del Yaqui