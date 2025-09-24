Calor extremo y TORMENTAS secas: Así será el clima en Ciudad Obregón este 24 de septiembre

Ciudad Obregón, Sonora.- Ciudad Obregón vivirá este miércoles 24 de septiembre de 2025 una jornada marcada por altas temperaturas y cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán estables a lo largo del día y solo ligeros cambios hacia la noche. Si bien hay una ligera probabilidad de tormentas para la tarde, estas serán en la tarde. Aquí todos los detalles del clima para que planees tu jornada.

Así será el clima en Ciudad Obregón este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de The Weather Channel, esta mañana el clima en Ciudad Obregón inicia con condiciones mayormente soleadas y temperaturas que rondaban los 27°C. Conforme avancen las primeras horas del día, el cielo presentará intervalos de nubes y claros, pero con predominio del ambiente cálido. A las 9:00 horas, la temperatura alcanzará los 33°C, con una sensación térmica cercana a los 39°C.

Así será el clima en Ciudad Obregón este miércoles. Foto: Conagua

Durante el mediodía, el termómetro superará los 37°C y alcanzará su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera una temperatura de 40°C con una sensación térmica cercana a los 45°C. Este será el periodo de mayor radiación solar, con un índice UV muy alto, lo que implica riesgo de exposición prolongada sin protección. La recomendación principal es evitar actividades al aire libre durante estas horas y mantenerse hidratado.

El viento se mantendrá en calma, con rachas leves de entre seis y 21 kilómetros por hora provenientes del oeste, lo que no mitigará la intensidad del calor. Por la tarde, hacia las 17:00 horas, la temperatura descenderá ligeramente a los 38°C, aunque la sensación térmica seguirá siendo elevada, alcanzando hasta 43 °C. El cielo mostrará algunas nubes dispersas, aunque no se prevén precipitaciones.

En general, la probabilidad de lluvia durante el día es prácticamente nula, por lo que el ambiente continuará seco en toda la ciudad y sus alrededores. Ya en la noche, las condiciones serán más agradables en comparación con las horas centrales del día. A las 20:00 horas, el termómetro marcará alrededor de 33°C, con una sensación térmica de 39°C bajo un cielo completamente despejado.

Hacia las 23:00 horas, la temperatura bajará a 31°C, mientras la humedad relativa, que durante el día se mantuvo en niveles altos, seguirá siendo perceptible, aumentando la sensación de bochorno. Aun así, la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con apenas un 12 por ciento en algunas zonas. La mínima estimada para esta madrugada será de 28°C, con cielo despejado y un ambiente cálido que persistirá hasta el amanecer del jueves.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)