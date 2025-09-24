Ciudad Obregón: Prevén concluir en diciembre la primera etapa de rehabilitación del bulevar Circunvalación

Ciudad Obregón, Sonora.- De acuerdo al presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Francisco Fernández Jaramillo, dio a conocer que los trabajos de rehabilitación y reparación del bulevar Circunvalación en su primera etapa podrían quedar terminados para finales de año. "Como saben, ya iniciaron las obras de rehabilitación del parque de acuerdo al plan que se había planteado inicialmente, que era empezar con la avenida principal, el bulevar Circunvalación, desde la calzada Villanueva hasta la calle Tornos", indicó.

Pequeño retraso

Comentó que se presentó un pequeño retraso debido a que no se sabía cómo se encontraba la infraestructura en el subsuelo y, después de analizarla nuevamente, se determinó que los trabajos podrían quedar concluidos para finales del próximo mes de diciembre.

Fernández Jaramillo agregó que, después de analizar el subsuelo, se replanteó el proyecto y se decidió retomar; además, agregó que no se registró ningún incremento en el costo y que representa un retraso en los tiempos de entrega de la obra.

Ha habido buena coordinación con los supervisores de la obra, porque en la interrupción de vialidades o la afectación temporal del tráfico para algunas empresas, se ha logrado coordinarse y comunicarse para que no haya mayores afectaciones", dijo el líder de los industriales.

El presidente de Canacintra indicó que dicho organismo ha fungido como un intermediario entre los condominos del complejo industrial y las autoridades, en lo que respecta a las aportaciones que tienen que realizar los usuarios del parque.

Finalmente, comentó que continúa la buena disposición por parte de los usuarios para efectuar sus aportaciones; sin embargo, no se han logrado unificar los criterios para implementar un mecanismo para hacerlas efectivas.

Sabemos que la economía y el dinamismo de las empresas es cambiante y hay que afrontarlo; quisiera hacer un llamado al gobierno municipal y al gobierno del estado para que no dejen de ver la oportunidad que tenemos para generar espacios de interés para la inversión, y uno de esos es el parque industrial", Francisco Fernández Jaramillo, presidente de Canacintra.

El presidente de la Canacintra, Francisco Fernández Jaramillo, indicó que la importancia de rescatar el complejo industrial radica en el hecho de que es un espacio en el que se generan una gran cantidad de empleos. La obra de rehabilitación que se lleva a cabo de la infraestructura vial y sanitaria en el Parque Industrial de Ciudad Obregón comprende una longitud de 900 metros que comprenden desde la entrada del parque en la Calzada Villanueva hasta la calle Tornos.

Fuente: Tribuna del Yaqui