Clima en Sonora: Advierten de TORMENTAS en Ciudad Obregón HOY en la NOCHE; a esta HORA lloverá

Ciudad Obregón, Sonora.- Para hoy miércoles 24 de septiembre en la noche se están advirtiendo de tormentas en Ciudad Obregón; si tienes planes, no dejes de leer el reporte completo del clima en Sonora. TRIBUNA te presenta toda la información vespertina de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y The Weather Channel para que las precipitaciones no te tomen por sorpresa.

Primero que nada, debes saber que se está previsto que la llegada de un nuevo frente frío genere lluvias, así como una baja de temperatura en el estado. Estos cambios podrían empezarse a sentir desde hoy en Ciudad Obregón, pues The Weather Channel pronostica tormentas dispersas y algunos chubascos para hoy en la noche. Según la página especializada en el estado del tiempo, se espera que para las 21:00 horas se presenten tormentas dispersas en Ciudad Obregón, además para las 22:00 horas se presentarán algunos chubascos. Las temperaturas para Ciudad Obregón hoy por la noche estarán entre los 30 y 34 grados centígrados con probabilidades de lluvia de hasta 48 por ciento.

Así se espera que sea el clima para hoy en Ciudad Obregón

Mientras que para el resto del estado, según el boletín vespertino de la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan para las próximas tres horas chubascos con lluvias puntuales fuertes y posible caída de granizo en las regiones del norte, centro, sur y este de Sonora. Además de que se pronostican vientos de 30 a 40 kilómetros por hora (km/h). Todo lo anterior a causa de los efectos del monzón mexicano. La Coordinación Estatal de Protección Civil advierte que un nuevo frente frío se aproximará sobre la frontera noroeste del país durante los días 25 y 26 de septiembre, ocasionando fuertes rachas de viento y un descenso ligero en las temperaturas y un aumento en la generación de tormentas para este fin de semana en el estado de Sonora.

¿Cómo será el clima para mañana en Ciudad Obregón?

Para este jueves 25 de septiembre se tendrá un día mayormente soleado con una temperatura promedio de 37 grados centígrados, pero para la noche se esperan temperaturas de 25 grados con tormentas en la madrugada, esto teniendo hasta un 71 por ciento de probabilidades de lluvia.

Se esperan lluvias para mañana en Ciudad Obregón

Fuente: Tribuna del Yaqui