Clima en Sonora HOY: ¡Alerta! Monzón mexicano provocará FUERTES LLUVIAS este miércoles

Hermosillo, Sonora.- ¿Este miércoles 24 de septiembre de 2025 tienes planeado realizar actividades al aire libre en el estado de Sonora? Si la respuesta es afirmativa, es muy importante que consultes el pronóstico del clima y el tiempo, ya que para esta jornada el monzón mexicano, presente en el noroeste del país, provocará fuertes lluvias, acompañadas de caída de granizo en varias regiones. ¡Precaución!

Así será el clima en Sonora este miércoles

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este miércoles en Sonora el cielo se presentará de medio nublado a nublado. Durante la mañana se espera ambiente cálido en la mayor parte del estado, aunque las sierras registrarán un inicio fresco. La niebla será notoria en la zona noroeste y en las costas, reduciendo la visibilidad en los primeros tramos del día.

Así será el clima en Sonora este miércoles. Foto: Conagua

Conforme avance la tarde, el ambiente se tornará de cálido a caluroso, alcanzando niveles muy altos en el centro y oeste de Sonora, con temperaturas que superarán los 40 °C. El panorama se complicará por la presencia de lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Estas precipitaciones estarán acompañadas de rachas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, lo que aumenta el riesgo de encharcamientos, crecida de arroyos e inundaciones en zonas bajas.

Durante la noche, las lluvias continuarán en varias regiones, aunque con menor intensidad, mientras la temperatura descenderá ligeramente, generando un ambiente templado.

El SMN y Conagua alertan que las precipitaciones de hoy podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, provocar caídas de árboles o anuncios, y generar afectaciones urbanas. La recomendación principal es mantenerse informado, evitar cruzar ríos o arroyos durante lluvias fuertes y tomar medidas ante el calor extremo que dominará en horas centrales del día.

Monzón mexicano provocará lluvias en el noroeste

En el resto del noroeste del país también se esperan condiciones variables. En Sinaloa, el calor será extremo y se pronostican lluvias muy fuertes que podrían complicar la movilidad y generar deslaves. En Baja California Sur habrá chubascos y en Baja California se prevén lluvias aisladas. El monzón mexicano, activo en esta temporada, dejará lluvias intensas en Nayarit y precipitaciones de diversa intensidad en Durango y Chihuahua, con descargas eléctricas y granizo en algunos puntos.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)