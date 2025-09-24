Cócorit insiste en convertirse en el próximo Pueblo Mágico de Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- La comisaria de Cócorit Rosa Alicia Sortillón asegura que van con todo en busca de lograr que se logre el distintivo de Pueblo Mágico. Asegura que es viable alcanzar el reconocimiento, para lo que trabaja el Gobierno Municipal. "Seguimos con el dedo en el renglón para lograr que Cócorit sea finalmente Pueblo Mágico; con todo el favor de Dios esperamos que este año se pueda; si no, vamos a seguir terqueando hasta que sea reconocido”, señaló la comisaria.

Requisitos y necesidades

Explicó que, según los requisitos y necesidades, a Cócorit le faltarían solamente hoteles.

Cuando viene gente de fuera, los llevamos a conocer las casas antiguas, al museo de los yaquis, los murales, las fachadas de las casas, las grandes iguanas, las garzas; con todo eso la gente se toma fotos", detalló.

Destacó la riqueza cultural y tradiciones de los pueblos yaquis, lo que resulta muy interesante para los turistas. Eventos y festividades que se realizan a lo largo del año, como la Semana Santa, la 'Feria de San Juan', el desfile y 'Exposición de catrinas' y actividades de la 'Fiesta de los Libros', bailes populares, muestras gastronómicas, exposiciones de pinturas y otros tipos de arte y demás.En Sonora existen cuatro Pueblos Mágicos, siendo Álamos, Magdalena de Kino, San Carlos y Ures.

Fuente: Tribuna del Yaqui