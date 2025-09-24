¿Cómo será el clima en Hermosillo HOY miércoles 24 de septiembre? Conagua informa

Hermosillo, Sonora.- El clima en Hermosillo para este miércoles 24 de septiembre de 2025 estará marcado por temperaturas extremas que confirman el predominio del calor en la capital sonorense durante esta temporada. Desde primeras horas de la mañana, las condiciones reflejarán un ambiente estable, con cielos despejados y la expectativa de alcanzar una de las máximas más altas de la semana. Aquí toda la información.

Así será el clima en Hermosillo esta mitad de semana

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de The Weather Channel, esta mañana Hermosillo amaneció con temperaturas alrededor de los 28°C, acompañadas de un cielo despejado y viento ligero del noreste que apenas alcanzó ráfagas menores a los 20 kilómetros por hora. A pesar de la relativa calma, desde temprano se anticipa un rápido incremento del termómetro, con valores que poco después de las 9:00 ya rondarán los 34 grados, elevando la sensación térmica hacia los 35.

Así será el clima en Hermosillo este miércoles 24 de septiembre. Foto: Conagua

Conforme avance el día, el calor será más intenso. Alrededor del mediodía y durante las primeras horas de la tarde se prevé que el termómetro se dispare hasta los 43°C, con una sensación térmica que superará los 42. Aunque el cielo se mantendrá mayormente soleado, podrían aparecer nubes aisladas, sin probabilidad de lluvias. Este será el momento de mayor riesgo por la exposición solar, ya que el índice UV alcanzará niveles altos y muy altos, lo que implica la necesidad de protección solar adecuada y evitar actividades prolongadas al aire libre.

Hacia la tarde, aunque se mantendrá un ambiente caluroso con valores cercanos a los 42°C, el descenso será gradual conforme caiga el sol. El viento soplará del oeste con mayor presencia, registrando ráfagas que podrían llegar hasta los 25 kilómetros por hora, lo que brindará ligeros respiros ante la intensidad del calor.

Para la noche, Hermosillo experimentará una reducción más notoria de la temperatura, con registros de 37 grados hacia las 20:00 horas y un cielo que pasará de nubes dispersas a totalmente despejado conforme avance la jornada nocturna. A las 23:00 se espera que el termómetro marque alrededor de 34 grados, lo que mantendrá una sensación de calor sofocante durante el descanso nocturno.

La madrugada del jueves será un poco más fresca, con valores mínimos cercanos a los 29 o 30 grados, aunque todavía lejos de lo que se consideraría un alivio térmico. La probabilidad de lluvia se mantiene prácticamente en cero durante todo el día, reforzando las condiciones secas y estables que caracterizan al clima de la región en esta etapa del año. ¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)