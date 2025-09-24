Destacan gran respuesta a campaña 'Sí al desarme, sí a la paz' en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- El teniente Manuel Torres López, del 60 Batallón de Infantería, destacó la favorable respuesta de la comunidad cajemense para con el programa 'Sí al desarme, sí a la paz'. "Desde la primera semana que se estableció a finales del mes de julio, fueron muy buenos los resultados obtenidos aquí en Ciudad Obregón", mencionó.

Sobre la posibilidad de que se siga extendiendo la recepción de armamento con ese módulo, dijo que: "En coordinación con el gobierno estatal y del gobierno municipal se analizaba la posibilidad de que regresara todavía un día más". Torres López invitó a toda la comunidad a participar en ese tipo de campañas que buscan retirar las armas de fuego de las calles y de los hogares para fomentar la paz y la tranquilidad.

El militar dijo a TRIBUNA que a las personas no se les hacen preguntas ni averiguación alguna sobre la procedencia de la o las armas que puedan llevar a entregar.

Que lo hagan con confianza, no van a tener ningún problema legal, solamente verificamos el tipo de armamento, su calibre y se les entrega una cantidad de dinero que depende precisamente del armamento entregado", comentó.

Monto económico recibido

Entre 12 mil y 25 mil pesos entregan a cambio de un arma de fuego, dependiendo del tipo, calibre y estado en que se encuentre.

Aquí mismo en el módulo, cuando se entregan las armas, pasan a ser destruidas ante los ojos de la persona que las trajo", aseguró.

Recordó que a las niñas y niños también se les están recibiendo sus juguetes bélicos, en horarios de 9:00 a 15:00 horas. La campaña del Gobierno Federal en la que se entrega dinero en efectivo a la ciudadanía a cambio de armas de fuego, cartuchos o explosivos que pudieran tener en su poder, retiró de las calles 82 armas largas y cortas, así como más de 20 mil cartuchos en su edición anterior.

En las instalaciones del 60 Batallón de Infantería del ejército mexicano, instalado en el municipio de Cajeme, se encarga de recibir armas de fuego durante todo el año y no solo durante las campañas de desarme, pero sin entregar dinero a cambio; sin embargo, solo reciben en promedio cuatro armas cada año.

Fuente: Tribuna del Yaqui