Fomentan habilidades científicas y tecnológicas con el XI Concurso Regional de Robótica de Puerto Peñasco

Puerto Peñasco, Sonora.- Para fomentar las habilidades científicas y tecnológicas desde la educación básica, el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco (Itspp) organiza el XI Concurso Regional de Robótica 2025.

Como actividades previas al evento, personal de la institución brinda una experiencia formativa centrada en la robótica educativa a estudiantes de diversos planteles de la región, mediante el uso de kits tecnológicos, dinámicas de programación y recorridos por los laboratorios especializados del instituto, fortaleciendo habilidades en innovación y trabajo en equipo.

Jesús Rafael Sánchez Sebreros, director general del Itspp, resaltó que es fundamental incentivar en las nuevas generaciones el interés por la robótica y la ciencia aplicada, ya que son pilares que permitirán a Sonora seguir avanzando hacia una sociedad más competitiva e innovadora.

El XI Concurso Regional de Robótica 2025 se llevará a cabo el viernes 24 de octubre, con la participación de estudiantes de varios planteles educativos de la región, quienes se sumarán al impulso del talento, la creatividad y la innovación de la juventud.

