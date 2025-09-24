Imparten conferencia sobre prevención de adicciones en el Cobach Villa de Seris de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de fortalecer la prevención y sensibilizar a la comunidad educativa sobre los riesgos de las adicciones, el sistema DIF Sonora y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) llevaron al teatro del plantel Villa de Seris del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach) la conferencia 'Soy DIFerente, más Salud, menos Adicciones'.

En el evento, donde estuvo presente Rocío Chávez Murillo, presidenta honoraria del Sistema DIF Sonora, madres y padres de familia escucharon testimonios de personas que, tras vivir experiencias difíciles con las drogas, superaron el proceso de rehabilitación y lograron salir adelante para reconstruir su vida. La conferencia fue impartida por Joaquín Oloño Félix, terapeuta experto en tratamiento de adicciones, quien, junto a otros expositores, compartió mensajes enfocados en la salud, la superación personal y la toma de decisiones responsables.

A la conferencia educativa asistieron Lizeth Vásquez Ochoa, directora de DIF Sonora; el director general de Cobach Sonora, Rodrigo Arturo Rosas Burgos; así como representantes de diversas dependencias estatales que respaldaron la iniciativa.

Desde @DIFSonora y la @SonoraSeguridad , estamos comprometidos con atender las causas que generan la violencia y reconstruir el tejido social, por ello esta noche brindamos a padres de familia del COBACH Villa de Seris, la plática Soy DIFerente más salud, menos adicciones.uD83EuDE75uD83DuDE4CuD83CuDFFC pic.twitter.com/9v5VRq12Fi — DIF Sonora (@DIFSonora) September 24, 2025

