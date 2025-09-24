Lamarque destaca reducción de homicidios en Cajeme, hallan muerto a pescador y más en el Top 3 Sonora

Cuidad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, la información estatal en Sonora ha estado en constante movimiento durante las últimas horas. Si tú tienes poco tiempo para enterarte de lo que estpa ocurriendo en el estado, quédate a ver y leer este Tribuna Top 3 Sonora. En la edición de hoy, el alcalde Javier Lamarque Cano defiende la reducción de homicidios en Cajeme, muere pescador en playa del Siaric y más noticias relevantes sobre el estado.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Natanael Cano graba video en el Cerro de la Campana

Natanael Cano fue captado la noche del pasado martes en la colonia Centro de Hermosillo, muy cerca del Cerro de la Campana. Aparentemente, el famoso cantante de corridos tumbados se encontraba ahí para grabar un nuevo videoclip, ya que lo captaron junto a una compañía de grabación profesional.

Hallan muerto a pescador que cayó al mar

Este miércoles 24 de septiembre se localizó sin vida a un pescador en las aguas de la playa del Siaric, en Etchojoa, tras desaparecer la noche del martes. La víctima, identificada como Gonzalo 'N', se encontraba pescando camarón cuando cayó de la embarcación y su compañero lo perdió de vista en la oscuridad.

Bajan los homicidios dolosos en Cajeme

Durante su participación en la Mesa Cancún, realizada en Hermosillo, el alcalde Javier Lamarque Cano destacó la reducción del 38 por ciento en el homicidio doloso en Cajeme, asegurando también que la inseguridad bajó 67 por ciento de agosto a septiembre de este 2025. Además, dijo que en un par de semanas se confirmarán la llegada de nuevas empresas al municipio, las cuales generarán miles de empleos.

Fuente: Tribuna del Yaqui