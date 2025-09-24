Mesa Cancún: Javier Lamarque destaca avances en el tema de Seguridad Pública

Hermosillo, Sonora.- Destaca el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, la reducción del 38 por ciento del homicidio doloso en la región y una reducción del 67 por ciento de agosto a septiembre de este 2025 en inseguridad, esto como parte de los avances en el tema de Seguridad Pública; las declaraciones fueron hechas en charla con integrantes de la Mesa Cancún.

El presidente municipal de Cajeme confió en que con la nueva estrategia de seguridad que se implementará con la federación se tendrán mejores resultados, lo que traerá beneficios directos para la comunidad. Reconoció, ante los integrantes de la Mesa Cancún, que Cajeme tenía índices de inseguridad por arriba de la media nacional; incluso el homicidio doloso era uno de los que encabezaba la lista con mayor incidencia.

El 98 por ciento de los homicidios tienen un vínculo con el crimen organizado, ya sea por la venta o la distribución de drogas; es la situación en cuanto a la seguridad y, de hecho, Cajeme y la gente de Cajeme, en particular, es buena, noble, trabajadora y una muestra de ello es que cuando hay eventos masivos, no se quiebra ningún vidrio", señaló el alcalde.

Economía y trabajo

En Cajeme se instalarán dos nuevas plantas que serán complemento de Constellation Brands y que generarán alrededor de cinco mil nuevos empleos, aseguró su alcalde Javier Lamarque Cano. El presidente municipal describió que se tienen proyectos interesantes para concretarse en Cajeme; además de la extensión de Constellation Brands, también el crecimiento de Viva Aerobus por instalar un centro de distribución de paquetería en el aeropuerto.

También la extensión de una empresa coreana instalada, que tiene 2 años y que incrementará sus instalaciones 18 mil metros adicionales y generará mil 500 empleos adicionales. Javier Lamarque Cano dijo que también se solicitó al Gobierno Federal que Cajeme sea considerado como un Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, ante las características que se tienen.

