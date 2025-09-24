Navojoa: Familiares de trillizas piden el apoyo de la ciudadanía para poder alimentarlas

Navojoa, Sonora.- Las pequeñas Anahí, Raquel y Génesis, de sólo un año y tres meses de edad, requieren la ayuda de la ciudadanía para poder sobrevivir. Se trata de unas bebés trillizas que requieren apoyo de alimentación. Mayra Ramírez Ramírez, originaria de la comunidad de San Ignacio en el municipio de Navojoa y abuela de las bebés, confesó que actualmente la familia pasa por una crisis económica y no pueden comprar las latas de leche en polvo y pañales que requieren sus tres nietas.

"Ahorita estamos batallando con pañales y leche para las niñas, porque son tres, y mi hija no puede trabajar porque es madre soltera y tiene que cuidar a las tres bebés… ojalá que nos apoyen con lo que puedan, se les va a agradecer muchísimo", afirmó.

Mayra explicó que las bebés nacieron prematuras, por lo que no han podido desarrollarse con normalidad y requieren de una mejor alimentación, como lo son las fórmulas de leche en polvo Nidal Infantil y Nidal 2.

El doctor nos dijo que se desarrollarían más lento por ser sietemesinas. Estamos día y noche con ellas, las mandaron a rehabilitación para que caminen porque ya tienen un año y tres meses y no pueden caminar… Están un poco atrasaditas que otras niñas por falta de alimentación, le damos leche con hierro y fórmula nidal", puntualizó.

Si usted desea apoyar a las pequeñas trillizas, puede comunicarse al teléfono 642 107 6709, con el abuelo de las bebés, Francisco Elías García Ayala, o bien, pueden visitarlas en su domicilio ubicado sobre la calle Melchor Ocampo sin número, a la salida de San Ignacio, rumbo a la carretera de San Pedro, donde se ubica la única bomba de riego.

Fuente: Tribuna del Yaqui