Ciudad Obregón

Realizarán conferencia 'Felizmente Imperfecto' en Ciudad Obregón, a beneficio de Cruz Roja

El doctor César Lozano ofrecerá la charla 'Felizmente Imperfecto' el 21 de octubre para apoyar los servicios médicos y comunitarios de la delegación local

Conferencia ‘Felizmente Imperfecto’ en Ciudad Obregón, a beneficio de Cruz Roja Foto: Cortesía / César Lozano

Ciudad Obregón, Sonora.- La delegación de Cruz Roja en Ciudad Obregón está invitando a la comunidad a la conferencia 'Felizmente Imperfecto' del doctor César Lozano. La cita será el próximo 21 de octubre a las 20:00 horas en el Centro Magno de Ciudad Obregón.

Martín Ezequiel Flores Leyva, coordinador administrativo de la benemérita institución en la localidad, explicó a TRIBUNA que, con la organización de esa conferencia, se ayuda a Cruz Roja para hacerse de recursos y continúe prestando servicios de calidad.

Los recursos se destinan al costo operativo de la delegación para servicios médicos y de ambulancia las 24 horas, farmacia gratuita y laboratorio, además de los nuevos servicios de odontología, psicología, nutrición y fisioterapia a costos muy módicos.

Flores Leyva dijo que la venta de boletos para la conferencia está en las instalaciones de Cruz Roja Mexicana y en Holiday Inn Express.

Estamos muy contentos con la respuesta de la comunidad, pues ya vamos arriba del 55 por ciento de los boletos vendidos a un mes de la conferencia y eso nos dice que hay mucho interés de la gente, a quienes agradecemos enormemente por apoyar nuestras actividades", dijo Martín Flores Leyva, coordinador administrativo Cruz Roja Obregón.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

