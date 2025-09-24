Se trabaja fuerte contra el dengue en Guaymas: Alcaldesa Karla Córdova González

Guaymas, Sonora.- Con el respaldo del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, el Ayuntamiento trabaja fuerte y de manera permanente para contener el dengue en el puerto, aseguró la alcaldesa Karla Córdova González.

En conferencia de prensa, la presidenta municipal dijo que mientras la Secretaría de Salud apoya con jornadas de fumigación, el Ayuntamiento realiza trabajos de descacharre en diversas colonias de la ciudad y en comunidades rurales.

Dijo que, si bien ya se han presentado algunos casos de dengue hemorrágico, cuyos pacientes han sido trasladados a hospitales de Ciudad Obregón y Hermosillo, hasta el momento no se ha registrado ninguna defunción.

Comentó que a la fecha en Guaymas ya se superan los 600 casos de dengue, la gran mayoría del tipo clásico, "pero hemos estado conteniendo los brotes, todo gracias a los trabajos que se han venido desarrollando".

Llamó a la comunidad a sumarse a los esfuerzos que tanto el municipio como el Gobierno del Estado han hecho para atacar al mosco transmisor del dengue, y la mejor manera de hacerlo es manteniendo limpios los patios y los reservorios de agua debidamente cubiertos.

Por su parte, la directora de Salud Municipal, Austria Castro Gracia, manifestó que a la fecha se han fumigado prácticamente todas las colonias de la ciudad, y se tiene un significativo avance en los ejidos y comunidades yaquis.

Expuso que en las jornadas de descacharre que se han realizado en los diversos sectores se han retirado 85 mil 950 kilogramos de cacharros, y se han abatizado depósitos de agua en miles de domicilios.

Fuente: Tribuna del Yaqui