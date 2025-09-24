Sobreexplotación causa crisis en subsuelos de Navojoa; niveles de agua van a la baja

Navojoa, Sonora.- Durante los trabajos de perforación de pozos, el Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapasn) detectó que el nivel del agua en el subsuelo de Navojoa ha descendido casi hasta los 300 metros de profundidad, cuando en años anteriores se encontraba a sólo 50.

Artidoro Lagarda Yescas, director del Oomapasn, aseguró que la sobreexplotación de los mantos freáticos representa un mayor gasto al Ayuntamiento, debido a que el costo de la perforación aumenta, así como la compra de equipos más potentes para poder extraer el agua, además de la energía que eso genera.

El funcionario municipal puso como ejemplo la reciente perforación del pozo 'El Vivero', donde los técnicos tuvieron que excavar hasta 280 metros de profundidad para poder localizar agua; lo cual representa un descenso del 365 por ciento comparado a los antiguos pozos.

Cerca de ahí tenemos un pozo que no llega a los 60 metros de profundidad, es lo que nos hemos dado cuenta… Ahorita el agua se está buscando desde los 100 o 200 metros hacia abajo, es hasta donde se va a poder extraer el agua", puntualizó.

Sin embargo, actualmente se están equipando ocho nuevos pozos, los cuales próximamente se conectarán a la red principal para poder abastecer a los hogares del sector oriente de la ciudad.

Fuente: Tribuna del Yaqui