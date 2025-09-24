Sonora: Anuncian convocatoria de Becas 'Sonora de Oportunidades' para niñas y niños de primaria pública

Hermosillo, Sonora.- El Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora, abrirá durante los primeros 15 días del mes de octubre la convocatoria para el registro de aspirantes a una beca del programa 'Sonora de Oportunidades' del Gobierno del Estado, dirigido para niñas y niños estudiantes de primaria pública.

A través de las redes sociales del Instituto de Becas y Crédito Educativo se notificó a padres y madres de familia a consultar las bases de la convocatoria que saldrá en los primeros 15 días de octubre y que es para niñas y niños de cualquier grado de primaria.

Los requisitos son mínimos, que son, ser estudiante de escuela primaria pública, no ser beneficiario de otros programas sociales, entre otros datos socioeconimicos que se les piden a los padres de familia.

La beca 'Sonora de Oportunidades' ha beneficiado a más de 46 mil estudiantes en Sonora, de todos los niveles educativos y es un apoyo que contribuye a la economía de la familia, ya sea para temas escolares y propios.

Otras de las becas que se han entregado en Sonora, por parte del Gobierno del Estado, es a estudiantes de universidades públicas y privadas, a personas con discapacidad, Becaterapias, así como a jóvenes de nivel media superior.

Causas de cancelación

De acuerdo a los estatutos del Instituto de Becas y Crédito Educativo, el apoyo se puede suspender, cuando el solicitante otorgue información falsa, la extemporaneidad de la presentación de la solicitud, incumplimiento de cualquiera de los requisitos previstos, insuficiencia presupuestal o por resolución administrativa o judicial de la autoridad competente.

En el año 2024, el monto para las becas de estudiantes de primaria pública fue de 95 millones de pesos y benefició a 47 mil 500 niñas y niños.

También se dará difusión de la convocatoria en todos los planteles educativos de Sonora, en redes sociales y la página oficial del Instituto de Becas y Crédito Educativo, como en la del Gobierno del Estado de Sonora.

Para mayor información puede solicitarse a través de mensaje directo de las redes sociales del Instituto de Becas y Crédito Educativo.

468,973 becas en todos los niveles educativos se han entregado por parte del Instituto de Becas y Crédito Educativo desde el 2021 a lo que va del 2025, su mayoría para estudiantes del sistema público educativo, tanto en primaria, secundaria, preparatoria y en universidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui