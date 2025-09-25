¿A qué hora LLOVERÁ HOY en Ciudad Obregón? Así será el clima en Sonora este jueves

Ciudad Obregón, Sonora.- Este jueves 25 de septiembre de 2025 el clima en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, tendrá condiciones cambiantes a lo largo del día: temperaturas elevadas y la probabilidad de precipitaciones en ciertos periodos. Para que tomes precauciones si realizarás actividades al aire libre, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del tiempo que advierten las autoridades meteorológicas.

Así será el clima en Ciudad Obregón este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de The Weather Channel, esta mañana inició con cielo mayormente despejado, temperaturas alrededor de los 29 grados y una sensación térmica cercana a los 34 grados. Conforme avancen las primeras horas, se presentará un aumento de nubosidad acompañado de vientos moderados provenientes del sureste, con ráfagas que oscilaron entre 11 y 27 kilómetros por hora.

Así será el clima en Ciudad Obregón este jueves. Foto: Conagua

Alrededor de las 8:00 horas se registrarán las primeras tormentas aisladas con una ligera probabilidad de lluvia, alcanzando acumulados menores a un milímetro. Para las 11:00 horas, la presencia de nubes y claros elevó la posibilidad de tormenta hasta un 30 por ciento, con precipitaciones de hasta 2.3 milímetros (mm) y un índice UV considerado alto.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables. La temperatura máxima alcanzará los 35°C, pero con sensación térmica de hasta 42 grados debido a la humedad y a la baja circulación del viento. Entre las 14:00 y las 17:00 horas se prevén tormentas dispersas, con probabilidades de lluvia que podrían variar entre el 30 y 50 por ciento. A esta hora también se mantendrá un nivel alto en el índice UV, lo que implica la recomendación de utilizar protector solar en caso de actividades al aire libre.

Al caer la noche, los pronósticos señalan que la temperatura descenderá gradualmente hasta los 26 grados, con una sensación térmica cercana a los 28. Entre las 20:00 y las 23:00 horas podrían presentarse lluvias débiles con probabilidad de hasta 30 por ciento, acompañadas de tormentas moderadas. Posteriormente, hacia la medianoche, el cielo tenderá a despejarse y los vientos disminuirán, lo que dará paso a un ambiente más estable.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)