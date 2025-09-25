Ciudad Obregón: Foro busca eliminar el estigma del alzheimer y apoyar a familiares

Ciudad Obregón, Sonora.- Un foro informativo con el propósito de fortalecer la conciencia social, ofrecer información actualizada y confiable sobre el alzheimer, así como generar un espacio de diálogo y apoyo para las familias y ciudadanos que enfrentan esta enfermedad, se realizó en la sala de Cabildo de Cajeme.

Nora Elisa Ojeda Parada, presidenta de la Estancia Alzheimer Dorita de Ojeda, destacó que ese tipo de espacios resultan ser de gran ayuda para los familiares de personas con ese padecimiento.

Este foro fue una gran oportunidad para tratar de desaparecer el estigma que rodea a esta enfermedad, pues la enfermedad del alzheimer por lo general se esconde; los familiares lo viven solos y sin el apoyo de la demás gente, piensan que es una enfermedad que no es aceptada porque lamentablemente la demencia tiene una connotación que suena a locura", dijo.

El encuentro se llevó a cabo en el marco del 'Día Mundial del Alzheimer' con la unión del Centro de Terapia y Rehabilitación Dorita Ojeda IAP y la Dirección de Salud Municipal, con el apoyo del Ayuntamiento de Cajeme. Al clausurar el evento, el presidente municipal, Javier Lamarque Cano, reconoció la labor del personal que atiende y de los familiares cuidadores.

Este día se hace conciencia sobre una de las enfermedades más graves, porque perder la memoria es perder la conciencia de uno mismo; los felicito, es importante saber qué hacer ante esta situación, que haya espacios y personal capacitado, así como apoyar a las instituciones, siempre brindando un trato justo, humano y amoroso a todas las personas que padecen esta enfermedad; van a tener siempre nuestro reconocimiento y total apoyo", dijo el alcalde.

Dicho foro informativo tuvo como propósito fortalecer la conciencia social, ofrecer una información amplia, actualizada y confiable sobre dicho padecimiento.

La directora de ese centro de atención destacó que en él no se administran ni recetan medicamentos. El centro trabaja con terapias no farmacológicas, centrando su atención en las terapias cognitivas y conductuales a base de diferentes programas en los que se incluyen trabajos terapéuticos que estimulan directamente al cerebro.

Fuente: Tribuna del Yaqui