Clima en Hermosillo HOY: Calor extremo y probables tormentas este 25 de septiembre

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo, la capital de Sonora, vivirá este jueves 25 de septiembre de 2025 una jornada marcada por temperaturas elevadas, con un ambiente que oscilará entre lo despejado y nublado, además de probables tormentas aisladas durante la tarde y noche. Para que tomes precauciones si realizarás actividades al aire libre, aquí te compartimos el pronóstico del tiempo completo.

Así será el clima en Hermosillo este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana Hermosillo amanece despejado, con temperaturas alrededor de los 28°C, pero con sensación térmica cercana a los 32. Conforme avancen las horas, los valores subirán rápidamente: a las 9:00 ya se prevén 33 grados, alcanzando al mediodía los 36 grados, con sensación de hasta 40, bajo un cielo mayormente soleado.

Así será el clima en Hermosillo este jueves. Foto: Conagua

El índice UV será muy alto hacia el mediodía, por lo que se recomienda el uso de bloqueador, gorra o sombrero y mantenerse hidratado. Durante la tarde, el ambiente se mantendrá caluroso, con un máximo cercano a los 38°C. Sin embargo, el cielo comenzará a presentar nubosidad, y alrededor de las 14:00 horas se esperan intervalos de nubes y claros acompañados de una probabilidad de tormenta ligera.

Esta condición podría mantenerse hasta las 17:00 horas, con temperaturas rondando los 35 grados y sensación térmica de casi 39. Aunque no se prevén lluvias intensas, sí se recomienda precaución, ya que las descargas eléctricas y rachas de viento podrían presentarse en sectores específicos.

Al caer la noche, el clima será un poco más benévolo, pero no dejará de ser cálido. Hacia las 20:00 horas, el termómetro marcará alrededor de 32 grados, con sensación térmica de 37, todavía con probabilidad de lluvia ligera y cielo despejado intermitente. Posteriormente, hacia las 23:00 horas, las condiciones se estabilizarán, con 27 grados y un cielo entre despejado y con nubes dispersas.

La madrugada del viernes 26 se mantendrá en un rango de 26 a 27 grados, con nubosidad variable y baja probabilidad de lluvia, lo que permitirá un respiro después de un día de calor intenso y posibles tormentas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)