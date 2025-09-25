Clima en Sonora: Alertan por TORMENTAS FUERTES en Ciudad Obregón, HOY jueves 25 de septiembre en la NOCHE

Ciudad Obregón, Sonora.- ¿Tienes planes para esta noche de jueves 25 de septiembre? Si eres de Ciudad Obregón, es mejor que conozcas el pronóstico del clima, pues hoy se están previendo tormentas fuertes. TRIBUNA te presenta el reporte del clima en Sonora con la información más actualizada de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y The Weather Channel para que las lluvias no te tomen de sorpresa. Si quieres estar enterado, no dejes de leer.

Para las 22:00 horas, de acuerdo con The Weather Channel, se esperan tormentas dispersas con un 50 por ciento de probabilidades de lluvia. Además, para las 23:00 horas se esperan tormentas fuertes con el 100 por ciento de probabilidades de lluvia. Durante la madrugada de todo el viernes 26 de septiembre también se esperan lluvias desde las 00:00 horas hasta las 6:00 horas. Según The Weather Channel, las temperaturas que se esperan van de los 27 grados centígrados hasta los 31 grados centígrados. Cabe señalar que se esperan vientos de 20 kilómetros por hora (km/h).

Estas son las lluvias para Ciudad Obregón en la noche

Cabe señalar que los pronósticos del clima indican que para mañana viernes 26 de septiembre también se pueden esperar lluvias por la tarde, alrededor de las 13:00 horas y por la tarde, cerca de las 18:00 horas. El tiempo para el resto del día, según lo previsto, es que se mantendrá parcialmente nublado.

¿Cómo será el clima en Sonora para esta noche?

Por otra parte, el reporte vespertino de la Comisión Nacional del Agua señala que de las 18:00 horas a las 21:00 horas se esperan lluvias fuertes a puntuales con descargas eléctricas para el norte, centro, costa, sur y este de Sonora. También se esperan vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, esto a causa del monzón mexicano y la corriente en chorro subtropical.

Incrementan las probabilidades de lluvia

Cabe señalar que la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que a partir de hoy jueves 25 de septiembre y durante todo el fin de semana incrementarán las posibilidades de tormentas en el territorio estatal. "Por otro lado, el Frente Frío número 4 se aproximará a la frontera norte del país este jueves, ocasionando fuertes rachas de viento, un ligero descenso en las temperaturas y un aumento en la probabilidad de tormentas para este fin de semana en Sonora", señala el boletín.

Gobierno de Sonora informa que a partir de hoy se incrementa la posibilidad de tormentasHermosillo, Sonora; 25 de... Posted by Coordinaciu00f3n Estatal de Proteccion Civil on Thursday, September 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui / The Weather Channel / Conagua