Clima en Sonora HOY jueves 25 de septiembre: ¿Cuáles serán los efectos del monzón mexicano?

Hermosillo, Sonora.- El clima en Sonora para este jueves 25 de septiembre se presenta con contrastes que marcarán la jornada en distintos municipios. Aunque el amanecer traerá ambiente fresco en varias zonas, las previsiones meteorológicas apuntan a lluvias muy fuertes, descargas eléctricas y temperaturas que en el oeste del estado podrían superar los 40 grados centígrados. Aquí el pronóstico completo para que tomes precauciones.

Así será el clima en Sonora este jueves

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Sonora enfrentará condiciones variables durante la mañana, la tarde y la noche. El monzón mexicano, sumado a la inestabilidad atmosférica y a la corriente en chorro subtropical, será determinante en la formación de tormentas y en la intensidad de los vientos, que podrían alcanzar rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora.

El arranque del día en Sonora se caracterizará por un ambiente templado en las regiones serranas y cálido en el resto del estado. La nubosidad comenzará a incrementar desde las primeras horas, con posibilidad de chubascos aislados. En zonas de costa se espera viento del este y sureste de hasta 30 kilómetros por hora, con sensaciones térmicas ligeramente superiores a la temperatura real debido a la humedad.

Durante la tarde se prevé la fase más complicada de la jornada. El pronóstico señala lluvias muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas, con posibilidad de caída de granizo en algunos sectores. En paralelo, las temperaturas alcanzarán su punto más alto, sobre todo en el oeste del estado, donde podrían superar los 40 grados. Esta combinación de calor intenso y precipitaciones representa un escenario de riesgo, ya que la saturación de humedad en el suelo podría ocasionar deslaves en áreas montañosas y complicaciones viales en municipios urbanos.

En el centro y sur de Sonora, los vientos serán más notables, con rachas cercanas a los 60 kilómetros por hora, lo que podría ocasionar caída de ramas, anuncios o estructuras ligeras. El SMN recomienda extremar precauciones al transitar por carretera, pues además de los vientos fuertes, se anticipa visibilidad reducida en tramos afectados por lluvias.

Hacia la noche, la intensidad de las precipitaciones disminuirá gradualmente, aunque se mantendrán lluvias de moderadas a fuertes en distintos puntos de la entidad. La temperatura descenderá de forma ligera, con valores cercanos a los 26 grados en ciudades como Hermosillo y Ciudad Obregón. Aun con el descenso, el ambiente se mantendrá cálido y húmedo, con cielos nublados y vientos variables.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)