El IMSS Sonora entregará el nuevo hospital de Navojoa a finales de 2025

Navojoa, Sonora.- Durante la décima Sesión del Comité Ciudadano de Seguimiento, se anunció que la inauguración del nuevo Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Navojoa será a finales de 2025. De acuerdo a las autoridades médicas, se espera que el Seguro Social comience a realizar la etapa de pruebas y equipamiento de manera gradual durante noviembre y diciembre.

Con este proyecto se verán beneficiados los más de 133 mil derechohabientes de toda la Región del Mayo, quienes ya no tendrán que ser trasladados a Ciudad Obregón.

En la reunión del Comité Técnico, en donde estuvieron presentes Javier Guerrero García y Angélica Mariel Martínez López, director de Operación y Evaluación y delegada del IMSS en Sonora, respectivamente, se dio a conocer que la construcción y equipamiento del nuevo hospital lleva un avance del 90 por ciento, la cual inició desde el pasado 14 de julio del 2023, con una inversión de mil 800 millones de pesos (mdp).

Se precisó que el nuevo hospital contará con 90 camas, 14 consultorios y tres quirófanos y 19 especialidades; además de que se espera que genere más de mil 297 empleos, incluyendo la contratación de 225 médicos especialistas.

Por su parte, el alcalde de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes, mencionó que desde el Ayuntamiento se ha estado impulsando la llegada de los médicos especialistas a la región, ofreciendo una ciudad competitiva, segura y atractiva para los galenos, para que con ello se garantice una mejor atención médica.

Cada avance nos acerca a un objetivo que compartimos: que las familias navojoenses cuenten muy pronto con atención médica de calidad y espacios modernos", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui