Gobernador Alfonso Durazo garantiza suministro equitativo de agua en comunidades del Río Sonora

Hermosillo, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo presentó ante líderes de Ures el Plan Integral Río Sonora, que forma parte del Plan Hídrico, y que tiene como eje central la construcción de infraestructura hidráulica como estrategia para detonar el desarrollo económico y social en la región.
El mandatario estatal escuchó las opiniones de los representantes de Ures en busca de fortalecer acuerdos y subrayó que la construcción de la presa Puerta del Sol tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades del Río Sonora.
"Van a tener las garantías suficientes que hoy demandan en el sentido de que se van a respetar los derechos de agua", destacó el gobernador Durazo.
En la presentación del proyecto se plantearon tres ejes: desarrollo económico y rural, donde se apoyará con proyectos productivos ganaderos; bienestar social y familiar del río, el cual contempla clínicas móviles y la construcción del nuevo Hospital Centro de Salud en Ures; y el de infraestructura del río, que prevé trabajos de construcción en el municipio.
