Edición Impresa Suscríbete
Alfonso Durazo

Gobernador Alfonso Durazo garantiza suministro equitativo de agua en comunidades del Río Sonora

El gobernador Alfonso Durazo presentó ante los líderes de Ures el Plan Integral Río Sonora, que forma parte del Plan Hídrico

Gobernador Alfonso Durazo garantiza suministro equitativo de agua en comunidades del Río Sonora
Gobernador Alfonso Durazo garantiza suministro equitativo de agua en comunidades del Río Sonora Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo presentó ante líderes de Ures el Plan Integral Río Sonora, que forma parte del Plan Hídrico, y que tiene como eje central la construcción de infraestructura hidráulica como estrategia para detonar el desarrollo económico y social en la región.

El mandatario estatal escuchó las opiniones de los representantes de Ures en busca de fortalecer acuerdos y subrayó que la construcción de la presa Puerta del Sol tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades del Río Sonora.

"Van a tener las garantías suficientes que hoy demandan en el sentido de que se van a respetar los derechos de agua", destacó el gobernador Durazo.

En la presentación del proyecto se plantearon tres ejes: desarrollo económico y rural, donde se apoyará con proyectos productivos ganaderos; bienestar social y familiar del río, el cual contempla clínicas móviles y la construcción del nuevo Hospital Centro de Salud en Ures; y el de infraestructura del río, que prevé trabajos de construcción en el municipio.

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones