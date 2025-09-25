Gobernador Alfonso Durazo garantiza suministro equitativo de agua en comunidades del Río Sonora

Hermosillo, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo presentó ante líderes de Ures el Plan Integral Río Sonora, que forma parte del Plan Hídrico, y que tiene como eje central la construcción de infraestructura hidráulica como estrategia para detonar el desarrollo económico y social en la región.

El mandatario estatal escuchó las opiniones de los representantes de Ures en busca de fortalecer acuerdos y subrayó que la construcción de la presa Puerta del Sol tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades del Río Sonora.

"Van a tener las garantías suficientes que hoy demandan en el sentido de que se van a respetar los derechos de agua", destacó el gobernador Durazo.

En la presentación del proyecto se plantearon tres ejes: desarrollo económico y rural, donde se apoyará con proyectos productivos ganaderos; bienestar social y familiar del río, el cual contempla clínicas móviles y la construcción del nuevo Hospital Centro de Salud en Ures; y el de infraestructura del río, que prevé trabajos de construcción en el municipio.

Me reuní con liderazgos de Ures para dar seguimiento al Plan Hídrico de Sonora, con el objetivo de coordinar acciones que garanticen el abasto de agua a corto, mediano y largo plazo.



En mi gobierno trabajamos en soluciones estructurales para atender esta necesidad fundamental

Fuente: Tribuna del Yaqui