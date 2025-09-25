Inicia Alfonso Durazo las obras del Programa Nacional de Tecnificación de Riego

Navojoa, Sonora.- El Gobierno del Estado, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dio inicio a las obras del Programa Nacional de Tecnificación de los distritos de riego 038 del Río Mayo y 041 del Valle del Yaqui, con el objetivo de reducir el desperdicio del agua en el sector agrícola.

Durante su gira por Navojoa, el gobernador Alfonso Durazo Montaño precisó que, para este proyecto, el Gobierno de México destinó más de cuatro mil 140 millones de pesos para el Valle del Yaqui, así como dos mil 360 millones de pesos para el Valle del Mayo, los cuales se ejecutarán durante los próximos cinco años.

Entre las acciones que se realizarán para tecnificar el Valle del Yaqui se encuentran la rehabilitación de canales principales y secundarios, modernización de puntos de control de aforo o medición, rehabilitación de pozos profundos, construcción de plantas de bombeo, sistemas de riego por goteo, drenaje parcelario y trabajos de nivelación.

Mientras que en el Valle del Mayo se contempla la modernización de canales principales y secundarios, así como la rehabilitación de sus estructuras; además se anunció la rectificación de sección hidráulica en canales, entubados de canales secundarios y la tecnificación de riego por goteo, aspersión y microaspersión.

En este año 2025, es una inversión de 300 millones de pesos en cada uno de estos distritos, es decir, 600 millones de pesos en el año, pero de aquí al 2030 va a ser una inversión de seis mil 500 millones de pesos, lo que representa el compromiso de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum con Sonora", puntualizó Durazo Montaño.

Con estos trabajos se espera recuperar más de 100 millones de metros cúbicos en el Yaqui y 31.5 en el Mayo. Agua que se destinará al consumo humano.

¡Damos un paso firme hacia un campo más moderno y productivo!



Iniciamos las obras del Programa Nacional de Tecnificación en los distritos de riego 038 Río Mayo y 041 Río Yaqui, una acción que fortalecerá el aprovechamiento eficiente del agua y el desarrollo agrícola en el sur de… pic.twitter.com/mvpFgY7f08 — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) September 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui